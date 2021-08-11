СБУ заявила о ликвидации интернет-агентуры спецслужб РФ

Одного из задержанных приговорили к трем годам тюрьмы за призывы к изменению госграницы Украины Фото: depositphotos.com

Для проведения подрывной деятельности использовалась информация из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов террористических группировок "Л/ДНР".

"В ходе следственных действий по местам пребывания злоумышленников в разных регионах Украины правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности", – сообщили в СБУ.

В Чернигове к трем годам тюрьмы приговорили агитатора, который через интернет призывал к изменению границ госграницы Украины. Для распространения провокационных материалов он создавал и администрировал в соцсетях специальные группы.

Суд признал злоумышленника виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

В Мариуполе блокировали деятельность трех интернет-агентов. Злоумышленники популяризировали сепаратистов и агитировали за изменение границ госграницы. Свои публикации они размещали в запрещенных в Украине соцсетях.

Следователи органов безопасности сообщили злоумышленникам о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УКУ) и пропаганды войны (ч. 1 ст. 436 УКУ).

В Запорожской области разоблачили жителя Бердянска. По версии следствия, он размещал в соцсети информацию с призывами к свержению конституционного строя.

"По установленным фактам продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к информационно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины", – сообщили в СБУ.