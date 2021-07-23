Контрразведка СБУ за полгода разоблачила три агентурные сети и задержала 18 агентов спецслужб РФ

В СБУ сообщили, что военная контрразведка разоблачила 21 агента иностранных спецслужб в Украине и еще 14 участников незаконных вооруженных группировок Фото: Служба безпеки України / Facebook

Также в СБУ сообщили о задержании 18 агентов российских спецслужб.

"Одна из таких сетей выполняла задание "МГБ ЛНР" в районе операции Объединенных сил. Агенты не только за деньги собирали и передавали своим кураторам разведывательную информацию о расположении и передислокации подразделений ВСУ, но и готовили теракт – отравление военнослужащих в Луганске химическим веществом", – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что в целом по материалам контрразведки было открыто 167 уголовных производств по признакам государственной измены, шпионажа и создания террористических организаций, и за указанный период вступили в силу 59 приговоров суда.

"Также контрразведчики СБУ изъяли из незаконного оборота комплектующие к авиатехнике, бронетехнике и зенитно-ракетных комплексам общей стоимостью более 1 млрд грн. Эти товары были переданы Министерству обороны. Между тем, военная контрразведка СБУ разоблачила 21 агента иностранных спецслужб в Украине и еще 14 участников незаконных вооруженных группировок", – заявили в СБУ.

Инфографика: ssu.gov.ua

Также военная контрразведка СБУ предотвратила нанесение экономического ущерба государству на более чем 3,8 млрд грн, отметили в пресс-центре.

"В частности, [военная контрразведка] заблокировала противоправную схему приобретения для нужд Вооруженных сил Украины устаревшего вооружения по завышенным ценам, растрату 400 млн грн бюджетных средств при заказе опытно-конструкторских работ", – заявили в пресс-службе.