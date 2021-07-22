"Госреестр находился во владении сторонних частных лиц". СБУ вернула государству контроль над реестром оформления моряков

Сотрудники СБУ провели обыски в офисах, дата-центрах и по месту жительства фигурантов Фото: ssu.gov.ua

"Фактически государственный реестр находился во владении сторонних частных лиц. Это позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков. Ориентировочный размер неправомерной выгоды, которую ежегодно получали преступники, составил более $150 млн", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, к схеме были привлечены агенты-посредники, которые за вознаграждение "помогали" морякам проходить регулярное подтверждение своей квалификации и несанкционированно вмешивались в государственный реестр.

"Если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование через личный кабинет, то ему создавали искусственные препятствия. Например, затягивали сроки выдачи сертификатов или искажали результаты тестов. Поэтому он был вынужден обращаться к посреднику. А тот с помощью нелегитимного приложения загружал документы моряка в реестр, обеспечивал положительное прохождение тестирования и конечное подтверждение квалификации. При этом самому заказчику не нужно было посещать учебные центры, курсы или проходить медицинские обследования", – пояснили в СБУ.

По имеющейся информации, вознаграждение "агенту" составляло $3–8 тыс. в зависимости от должности моряка.

СБУ установила, что в схеме были задействованы бывшие и нынешние чиновники Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

Также в ходе следствия стало известно, что госреестр документов моряков и автоматизированные системы контролировали посторонние лица. Они имели доступ к ресурсам, хотя те разрабатывались и были приобретены за государственные средства.

Злоумышленники имели ряд групп в различных мессенджерах, где координировали свою работу.

Сейчас реестр и сопутствующие автоматизированные системы изъяты, а доступ к ним третьим лицам, в том числе фигурантам уголовного производства, заблокирован.

"СБУ осуществляет все организационно-технические мероприятия, чтобы окончательно вернуть реестр в управление государства и восстановить его стабильную работу. Доказательства преступной схемы были собраны и задокументированы во время масштабной спецоперации", – уточнили в спецслужбе.

Сотрудники СБУ провели обыски в офисах, дата-центрах и по месту жительства фигурантов.