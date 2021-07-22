"Госреестр находился во владении сторонних частных лиц". СБУ вернула государству контроль над реестром оформления моряков

"Фактически государственный реестр находился во владении сторонних частных лиц. Это позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков. Ориентировочный размер неправомерной выгоды, которую ежегодно получали преступники, составил более $150 млн", – говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, к схеме были привлечены агенты-посредники, которые за вознаграждение "помогали" морякам проходить регулярное подтверждение своей квалификации и несанкционированно вмешивались в государственный реестр.
"Если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование через личный кабинет, то ему создавали искусственные препятствия. Например, затягивали сроки выдачи сертификатов или искажали результаты тестов. Поэтому он был вынужден обращаться к посреднику. А тот с помощью нелегитимного приложения загружал документы моряка в реестр, обеспечивал положительное прохождение тестирования и конечное подтверждение квалификации. При этом самому заказчику не нужно было посещать учебные центры, курсы или проходить медицинские обследования", – пояснили в СБУ.
По имеющейся информации, вознаграждение "агенту" составляло $3–8 тыс. в зависимости от должности моряка.
СБУ установила, что в схеме были задействованы бывшие и нынешние чиновники Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.
Также в ходе следствия стало известно, что госреестр документов моряков и автоматизированные системы контролировали посторонние лица. Они имели доступ к ресурсам, хотя те разрабатывались и были приобретены за государственные средства.
Злоумышленники имели ряд групп в различных мессенджерах, где координировали свою работу.
Сейчас реестр и сопутствующие автоматизированные системы изъяты, а доступ к ним третьим лицам, в том числе фигурантам уголовного производства, заблокирован.
"СБУ осуществляет все организационно-технические мероприятия, чтобы окончательно вернуть реестр в управление государства и восстановить его стабильную работу. Доказательства преступной схемы были собраны и задокументированы во время масштабной спецоперации", – уточнили в спецслужбе.
Сотрудники СБУ провели обыски в офисах, дата-центрах и по месту жительства фигурантов.
По действующим сейчас правилам, моряки должны сдавать экзамен каждые пять лет. Журналисты проекта Bihus.info в марте опубликовали расследование о том, что морякам приходилось платить взятки, чтоб пройти переаттестацию. От моряков требовали от $2 тыс. до $10 тыс.
28 апреля в Минюсте был зарегистрирован приказ, который упрощал процедуру дипломирования моряков, а именно вводил возможность подтверждения существующего звания на основании соответствующего стажа работы на судне (без сдачи обязательных квалификационных экзаменов).
Однако в мае Окружной админсуд приостановил этот приказ, о чем сообщил глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.
Еще в августе 2020 года начался процесс ликвидации Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков и ее представительств. С 22 ноября ее функции переданы Морской администрации. Приказ о ликвидации инспекции оспорил в суде бывший сотрудник инспекции. Окружной админсуд Киева документ отменил. Как выяснили журналисты Bihus.info, параллельно в Морской администрации было внедрено компьютерное тестирование, но чтобы пройти тест, моряки все равно платили взятки.
29 июня 2021 года Верховная Рада разрешила морякам не подтверждать свои дипломы каждые пять лет.