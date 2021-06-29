Рада разрешила морякам не подтверждать свои дипломы каждые пять лет

За документ в целом проголосовали 333 народных депутата.

Закон отменяет обязательную периодическую переаттестацию моряков и внедряет международные нормы автоматической пролонгации аттестации моряков.

Законом определены условия, при соблюдении которых моряки имеют право на получение повторного подтверждения своей компетентности для работы на судах без сдачи экзаменов в государственных квалификационных комиссиях: это пригодность лица для работы на судах по состоянию здоровья, наличие действующих свидетельств об обязательной подготовке, а также наличие подтвержденного Морской администрацией стажа работы на судах.

Лишение звания и изъятие диплома или квалификационного свидетельства допускается только по решению суда.

По словам нардепа от "Европейской солидарности" Виктории Сюмар, за переподтверждение дипломов у моряков требовали взятки в размере от $5 тыс. до $10 тыс., а в сумме "чиновникам в Киев возили $10 млн кеша от моряков ежемесячно".

"Мы убили коррупционную схему с поборами моряков!" – написала она в Facebook.