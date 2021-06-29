Рада разрешила морякам не подтверждать свои дипломы каждые пять лет

За документ в целом проголосовали 333 народных депутата.
Закон отменяет обязательную периодическую переаттестацию моряков и внедряет международные нормы автоматической пролонгации аттестации моряков.
Законом определены условия, при соблюдении которых моряки имеют право на получение повторного подтверждения своей компетентности для работы на судах без сдачи экзаменов в государственных квалификационных комиссиях: это пригодность лица для работы на судах по состоянию здоровья, наличие действующих свидетельств об обязательной подготовке, а также наличие подтвержденного Морской администрацией стажа работы на судах.
Лишение звания и изъятие диплома или квалификационного свидетельства допускается только по решению суда.
По словам нардепа от "Европейской солидарности" Виктории Сюмар, за переподтверждение дипломов у моряков требовали взятки в размере от $5 тыс. до $10 тыс., а в сумме "чиновникам в Киев возили $10 млн кеша от моряков ежемесячно".
"Мы убили коррупционную схему с поборами моряков!" – написала она в Facebook.
По действующим сейчас правилам, моряки должны сдавать экзамен каждые пять лет. Журналисты проекта Bihus.info в марте опубликовали расследование о том, что морякам приходилось платить взятки, чтоб пройти переаттестацию. От моряков требовали от $2 тыс. до $10 тыс.
28 апреля в Минюсте был зарегистрирован приказ, который упрощал процедуру дипломирования моряков, а именно вводил возможность подтверждения существующего звания на основании соответствующего стажа работы на судне (без сдачи обязательных квалификационных экзаменов).
Однако в мае Окружной админсуд приостановил этот приказ, о чем сообщил глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.
Еще в августе 2020 года начался процесс ликвидации Инспекции по подготовке и дипломированию моряков и ее представительств. С 22 ноября ее функции передали Морской администрации. Приказ о ликвидации инспекции оспорил в суде бывший сотрудник инспекции, Окружной админсуд Киева документ отменил. Как выяснили журналисты Bihus.info, параллельно в Морской администрации было внедрено компьютерное тестирование, но, чтобы пройти тест, моряки все равно платили взятки.