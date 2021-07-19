"Соответствует духу партнерства". Зеленский поблагодарил Грузию за освобождение двух украинских моряков

"С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из заключения. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами", – написал президент Украины.

З листопада 2020-го ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича й Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за * рат. Я вдячний грузинській стороні за це рішення, яке відповідає духу стратегічного партнерства між нашими країнами. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2021

Зеленский отправился сегодня в Грузию с рабочим визитом.

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили утверждает, что Зеленский отказывался лететь в Грузию, пока украинских моряков не освободят. "Самолет президента Зеленского взлетел только после того, как пришло сообщение об освобождении украинцев, и президент ждал до последней минуты, пока это сообщение не было подтверждено украинским посольством в Киеве", – объяснил украинско-грузинский политик.