"Соответствует духу партнерства". Зеленский поблагодарил Грузию за освобождение двух украинских моряков

"С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из заключения. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами", – написал президент Украины.
З листопада 2020-го ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича й Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за * рат. Я вдячний грузинській стороні за це рішення, яке відповідає духу стратегічного партнерства між нашими країнами.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2021
Зеленский отправился сегодня в Грузию с рабочим визитом.
Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили утверждает, что Зеленский отказывался лететь в Грузию, пока украинских моряков не освободят. "Самолет президента Зеленского взлетел только после того, как пришло сообщение об освобождении украинцев, и президент ждал до последней минуты, пока это сообщение не было подтверждено украинским посольством в Киеве", – объяснил украинско-грузинский политик.
Украинских моряков задержали грузинские пограничники в ноябре 2020 года, писала "Думская". Яхтсмены утверждают, что двигались в сторону Турции и не планировали заходить в порты Грузии.
На яхте Insieme находились три человека: капитан Хомич, опытный яхтсмен, нанятый по контракту, Дьяченко и владелец яхты, гражданин Грузии Михаил Батурин. Он был сотрудником государственной службы охраны во времена президентства Саакашвили. Из-за этого жена Хомича Валерия связывала задержание и арест яхтсменов "с политической обстановкой в Грузии".
Представитель МИД Украины в феврале 2021 года вручал ноту временному поверенному в делах Грузии в Украине из-за задержания украинцев, призывал обеспечить объективное расследование этого происшествия и освободить украинских граждан.
14 июля Батумский городской суд приговорил Хомича и Дьяченко к четырем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении грузинской государственной границы.