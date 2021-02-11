МИД Украины вручил Грузии ноту из-за задержанных моряков

В ноябре 2020 года грузинские пограничники задержали украинских моряков Владимира Дьяченко и Юрия Хомича. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал власти Грузии обеспечить объективное расследование этого происшествия и освободить украинцев.

Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар 10 февраля вручил ноту временному поверенному в делах Грузии в Украине Давиду Бочоришвили из-за задержания в Грузии яхты с гражданами Украины Владимиром Дьяченко и Юрием Хомичем. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Боднар попросил дипломата изменить меру пресечения и освободить украинцев. Представитель МИД Украины призвал грузинскую сторону обеспечить быстрое и беспристрастное расследование задержания яхты.

"В контексте завлений [бывшего президента Грузии, председателя украинского Исполнительного комитета реформ] Михаила Саакашвили замминистра подтвердил официальную позицию МИД Украины, что Украина не вмешивается во внутренние дела иностранных государств, а частное мнение отдельных граждан не должно влиять на развитие стратегического партнерства Украины и Грузии", – отметили в сообщении.

По информации "Украинской правды", грузинские пограничники в ноябре 2020 года задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берегов Грузии. На борту находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич. Владелец яхты – гражданин Грузии Михаил Батурин, который ранее работал в охране Саакашвили. Задержанные по обвинению в незаконном пересечении границы Грузии находятся под стражей.

Саакашвили 9 февраля заявил, что посол Украины в Грузии Игорь Долгов вредит имиджу Украины в Грузии и на постсоветском пространстве, назвал его коррупционером. Саакашвили обвинил Долгова в бездействии в ситуации с задержанием Дьяченко и Хомича.

"Обвинения в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова не имеют никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя", – отреагировали в МИД на слова Саакашвили.