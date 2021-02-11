ГОРДОН
 
 
МИР

МИД Украины вручил Грузии ноту из-за задержанных моряков

В ноябре 2020 года грузинские пограничники задержали украинских моряков Владимира Дьяченко и Юрия Хомича. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал власти Грузии обеспечить объективное расследование этого происшествия и освободить украинцев.

МИД Украины призвал грузинскую сторону изменить меру пресечения для задержанных украинцев
МИД Украины призвал грузинскую сторону изменить меру пресечения для задержанных украинцев
Фото: depositphotos.com

Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар 10 февраля вручил ноту временному поверенному в делах Грузии в Украине Давиду Бочоришвили из-за задержания в Грузии яхты с гражданами Украины Владимиром Дьяченко и Юрием Хомичем. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Боднар попросил дипломата изменить меру пресечения и освободить украинцев. Представитель МИД Украины призвал грузинскую сторону обеспечить быстрое и беспристрастное расследование задержания яхты.

"В контексте завлений [бывшего президента Грузии, председателя украинского Исполнительного комитета реформ] Михаила Саакашвили замминистра подтвердил официальную позицию МИД Украины, что Украина не вмешивается во внутренние дела иностранных государств, а частное мнение отдельных граждан не должно влиять на развитие стратегического партнерства Украины и Грузии", – отметили в сообщении.

По информации "Украинской правды", грузинские пограничники в ноябре 2020 года задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берегов Грузии. На борту находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич. Владелец яхты – гражданин Грузии Михаил Батурин, который ранее работал в охране Саакашвили. Задержанные по обвинению в незаконном пересечении границы Грузии находятся под стражей.

Саакашвили 9 февраля заявил, что посол Украины в Грузии Игорь Долгов вредит имиджу Украины в Грузии и на постсоветском пространстве, назвал его коррупционером. Саакашвили обвинил Долгова в бездействии в ситуации с задержанием Дьяченко и Хомича.

"Обвинения в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова не имеют никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя", – отреагировали в МИД на слова Саакашвили.

Теги: Украина, Турция, Грузия, МИД Украины, пограничники, Василий Боднар, Игорь Долгов, задержание, дипломаты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Есть дно и мы не имеем права его пробивать". Тина Кароль прокомментировала высказывание Поляковой, назвавшей ее плакальщицей на похоронах
  "Есть дно и мы не имеем права его пробивать". Тина Кароль прокомментировала высказывание Поляковой, назвавшей ее плакальщицей на похоронах
"Радости полные штаны". Дорофеева порезвилась на улице
"Радости полные штаны". Дорофеева порезвилась на улице
Что подарить на День святого Валентина? Пять вариантов для любимой
Что подарить на День святого Валентина? Пять вариантов для любимой
"Красотки made in Ukraine”. Киркоров встретился с Ани Лорак и Maruv в московском ресторане. Фото
"Красотки made in Ukraine”. Киркоров встретился с Ани Лорак и Maruv в московском ресторане. Фото
"Атеисты поверят в Бога после того, как попробуют этот пирог". Клопотенко поделился новым рецептом
"Атеисты поверят в Бога после того, как попробуют этот пирог". Клопотенко поделился новым рецептом
  Цимбалюк рассказал, почему пять лет назад развелся с женой
  Цимбалюк рассказал, почему пять лет назад развелся с женой
Санина рассказала, каким был ее первый гонорар
Санина рассказала, каким был ее первый гонорар
Фролова снялась в черном белье и рассказала, сколько килограммов набрала за время беременности
Фролова снялась в черном белье и рассказала, сколько килограммов набрала за время беременности
"Каждый просто мечтает на тебе нажиться". alyona alyona рассказала, почему ей не понравился пятидневный отдых в Египте за $300
"Каждый просто мечтает на тебе нажиться". alyona alyona рассказала, почему ей не понравился пятидневный отдых в Египте за $300
"Найду эту сволочь и заставлю отвечать". Неизвестные от имени Огневич взяли деньги за рекламу украинского бренда
"Найду эту сволочь и заставлю отвечать". Неизвестные от имени Огневич взяли деньги за рекламу украинского бренда
Никитюк объяснила, почему не станет героиней шоу "Холостячка"
Никитюк объяснила, почему не станет героиней шоу "Холостячка"
"В такие дни я практически ни с кем не разговариваю". Остапчук сделал откровенное признание о своем эмоциональном состоянии
"В такие дни я практически ни с кем не разговариваю". Остапчук сделал откровенное признание о своем эмоциональном состоянии
"Думал, Волочкова, присмотрелся Собчак", "Филейная часть недожарена". Собчак в купальнике засветила неравномерный загар
"Думал, Волочкова, присмотрелся – Собчак", "Филейная часть недожарена". Собчак в купальнике засветила неравномерный загар
Принц Уильям и его жена Кэтрин планируют родить четвертого ребенка – СМИ
Принц Уильям и его жена Кэтрин планируют родить четвертого ребенка – СМИ
  Как отреагировал американский шоу-бизнес на фильм о жизни Спирс под опекой отца
  Как отреагировал американский шоу-бизнес на фильм о жизни Спирс под опекой отца
Заразившаяся коронавирусом Подольская обнародовала фото с прогулки
Заразившаяся коронавирусом Подольская обнародовала фото с прогулки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
  Российская актриса Юлия Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
Российская актриса Юлия Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS