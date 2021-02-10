МИД отреагировал на обвинения Саакашвили в адрес украинского посла

Бывший президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили сказал, что посол Украины в Грузии Игорь Долгов вредит имиджу Украины в Грузии и на постсоветском пространстве, и назвал его коррупционером. В МИД ответили, что обвинения Саакашвили необоснованные.

Обвинения Саакашвили (на фото) не имеют никаких доказательств, кроме его эмоций, заявили в МИД Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Министерство иностранных дел Украины 10 февраля опубликовало заявление, в котором призвало публичных лиц – граждан Украины воздержаться от призывов к акциям неповиновения в Грузии.

Так МИД отреагировал на обвинения бывшего президента Грузии, председателя украинского Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова.

Саакашвили 9 февраля заявил, что Долгов вредит имиджу Украины в Грузии и на постсоветском пространстве, назвал его коррупционером и "позорным послом" и обвинил в бездействии в ситуации с задержанием в Грузии моряков Владимира Дьяченко, Юрия Хомича (граждане Украины) и Михаила Батурина (гражданин Грузии).

В МИД ответили, что обвинения в бездеятельности в этом деле необоснованные и вводят общественность в заблуждение.

"Обвинения в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова не имеют никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя. Украинская дипломатия не станет отвлекаться на них и продолжит эффективно противодействовать российской гибридной агрессии, мобилизовать мир на поддержку Украины, открывать новые рынки для украинских экспортеров и успешно защищать права соотечественников за рубежом", – заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что вопрос освобождения моряков – один из приоритетов дипмиссии в Тбилиси.

"Посольство провело многочисленные встречи с представителями грузинских властей и руководством прокуратуры, чтобы добиться их освобождения. Консул нашего посольства помогла обеспечить связь задержанных украинцев с родными. МИД Украины и посольство в Грузии направили соответствующие ноты и выступили с ходатайствами взять задержанных граждан Украины на поруки. Украинские дипломаты делают все возможное и невозможное для освобождения яхтсменов, ведь Украинское государство никогда не бросает своих на произвол судьбы", – сообщили в министерстве.