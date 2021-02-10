"Вредит украинско-грузинским отношениям". Саакашвили назвал посла Украины в Грузии коррупционером

По словам бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации и председателя Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили, посол Украины в Грузии Игорь Долгов вредит имиджу Украины в Грузии и на постсоветском пространстве.

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации и председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что посол Украины в Грузии Игорь Долгов преследует антиукраинские интересы и занимается коррупцией. Об этом он сообщил 9 февраля на своей странице в Facebook.

"Посол Украины в Грузии, господин Долгов, которого четыре года назад назначил [пятый президент Украины Петр] Порошенко с целью бороться против меня, уцелел при [президенте Украины Владимире] Зеленском и продолжает вредить имиджу Украины в Грузии и на всем постсоветском пространстве", – заявил Саакашвили.

По словам бывшего президента Грузии, Долгов проводил работу, чтобы "украинские народные депутаты не поехали в качестве наблюдателей на выборы в Грузии в октябре прошлого года".

Саакашвили отметил, что сегодня Долгов "с гневной риторикой набросился" на него за то, что он "борется за свободу грузинского народа и это, оказывается, вредит украинско-грузинским отношениям".

"Я буду добиваться того, чтобы таких послов не было ни в Украине, ни в Грузии. И я это дело доведу до конца", – заявил он.

По информации Interpress, 9 февраля Долгов посетил встречу в министерстве иностранных дел Грузии, на которой обсуждали призывы Саакашвили к неповиновению грузинской власти.

Долгов заявил, что призывы бывшего президента Грузии не помогают развивать атмосферу доверия между двумя странами и развивать двусторонние отношения и стратегическое партнерство.

Он отметил, что как отдельная личность Саакашвили имеет право высказывать свою позицию, однако сейчас ситуация с парламентом в Грузии после выборов более или менее стабилизировалась и в центре внимания есть "другие, более важные вопросы".

В феврале 2017 года Порошенко назначил экс-заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Долгова на должность посла Украины в Грузии. Ранее он возглавлял дипломатические представительства Украины в Турции, Германии и Бельгии, а также был главой миссии Украины при НАТО.