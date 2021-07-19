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В Грузии помиловали двух украинских моряков. Саакашвили утверждает, что от этого зависел визит Зеленского

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Саакашвили заявил, что президент Украины дал добро на вылет лишь после освобождения украинцев
Саакашвили заявил, что президент Украины дал добро на вылет лишь после освобождения украинцев
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский отказывался прилетать в Грузию на саммит под эгидой Евросоюза, пока грузинские власти не освободят двух украинских моряков, приговоренных к лишению свободы за якобы нарушение границы. Об этом 19 июля заявил в Facebook экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили.

"Грузинский узурпаторский режим сегодня в 7.00 был вынужден помиловать украинских моряков [Владимира] Дьяченко и [Юрия] Хомича, а также украинца по происхождению, но грузина по паспорту Михаила Батурина, бывшего офицера Службы государственной охраны Грузии. Этот вынужденный акт был сделан под давлением президента Зеленского", – написал он.

Экс-президент Грузии утверждает, что Зеленский "проявил принципиальную позицию и отменил двусторонний саммит Грузия – Украина, а также четко дал понять, что не будет принимать участие в другом саммите под эгидой Евросоюза, который был запланирован на следующий день и в котором также должна была принимать участие Майя Санду".

"Санду несколько дней назад звонила в Киев и спрашивала, будут ли украинцы участвовать, потому что она тоже не собиралась прилетать, если Зеленского не будет. Евросоюз был вынужден тоже вмешаться и оказать давление на грузинские власти. По моей информации, самолет президента Зеленского взлетел только после того, как пришло сообщение об освобождении украинцев, и президент ждал до последней минуты, пока это сообщение не было подтверждено украинским посольством в Киеве, только после этого дав добро на вылет", – объяснил Саакашвили.

По его словам, двух украинцев и грузина три дня назад приговорили к четырехлетнему заключению "по абсолютно сфабрикованному обвинению в нарушении государственной границы".

"Грузинский режим отступил из-за принципиальной позиции Украины и лично президента Зеленского, а также из-за принципиальности украинских моряков, которым несколько дней назад предлагали помилование, и они от него отказались, заявив, что они не бросят своего грузинского друга и что украинцы своих в беде не бросают", – отметил украинско-грузинский политик.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/354256036070000

Контекст:

Утром 19 июля Офис президента Украины сообщил о рабочем визите Зеленского в Грузию, где глава государства примет участие в работе Батумской международной конференции и даст старт деятельности формата "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств. Лидеры трех стран проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Украинских моряков задержали грузинские пограничники в ноябре 2020 года, писала "Думская". Яхтсмены утверждают, что двигались в сторону Турции и не планировали заходить в порты Грузии.

На яхте Insieme находились три человека: капитан Хомич, опытный яхтсмен, нанятый по контракту, Дьяченко и владелец яхты, гражданин Грузии Михаил Батурин. Он был сотрудником государственной службы охраны во времена президентства Саакашвили. Из-за этого жена Хомича Валерия связывала задержание и арест яхтсменов "с политической обстановкой в Грузии".

Представитель МИД Украины в феврале 2021 года вручал ноту временному поверенному в делах Грузии в Украине из-за задержания украинцев, призывал обеспечить объективное расследование этого происшествия и освободить украинских граждан.

Теги: Украина, Грузия, Молдова, Михаил Саакашвили, Батуми, приговор, Владимир Зеленский, саммит, украинцы, президент, моряки, визит, помилование, Майя Санду, встреча
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