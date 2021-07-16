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Зеленский подписал закон, предусматривающий лишение свободы за ложь в декларациях

Венецианская комиссия поддержала инициативу Зеленского по декларированию
Венецианская комиссия поддержала инициативу Зеленского по декларированию
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы за ложь в декларациях. Об этом сообщили в Офисе президента Украины 16 июля.

Народные депутаты приняли этот документ после повторного рассмотрения законопроекта 3 июня, к нему глава государства применил право вето, отметили в ОП. 

"Закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и непредоставление декларации. Документ относит недостоверное декларирование к уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией", – сказано в сообщении.

Так, за внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы на один год.

"Лицо, совершившее такое уголовное преступление, не может быть освобождено от ответственности, даже если искренне раскаялось и активно способствовало раскрытию преступления, полностью возместило причиненный ущерб или устранило причиненный вред", – подчеркнули в Офисе президента.

Контекст:

Конституционный Суд Украины 27 октября 2021 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

4 декабря 2020 года Верховная Рада вернула уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации – депутаты приняли законопроект №4460, который предусматривает штраф и ограничение свободы, но не тюремное заключение.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков говорил, что этот законопроект "не соответствует запросу украинского общества". В НАПК призывали президента ветировать закон, но Зеленский его подписал.

В январе президент издал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об ужесточении ответственности за недостоверное декларирование, и внес законопроект №4651, который предусматривает восстановление тюремного наказания за ложь в декларации, в парламент как неотложный.

Венецианская комиссия в своем заключении от 5 мая поддержала инициативу Зеленского.

Теги: конституция, коррупция, декларация, уголовный кодекс, Владимир Зеленский, декларирование, Офис президента Украины
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