В НАПК считают, что принятый Радой закон о лжи в декларациях с поправками Зеленского слишком мягок

В НАПК считают, что свободы следует лишать за ложь в декларациях, начиная с 1 млн грн Фото: pravda.com.ua

Верховная Рада 29 июня повторно поддержала законопроект №4651 о наказании за ложь в декларациях. Из документа убрали правки, которые ослабляли ответственность за нарушения и из-за которых президент Владимир Зеленский ветировал закон.

"К сожалению, в своем вето президент уменьшил срок лишения свободы по статье 366-3 до одного года. Законопроект, внесенный президентом по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 декабря 2020 года, предусматривал два года лишения свободы", – говорится в сообщении НАПК.

Для всех остальных преступлений предусмотрены более длительные сроки лишения свободы, начиная с двух лет.

"Сегодня главное, чего требует общество, – это надлежащее наказание для коррупционеров. Принятие этого законопроекта – важный шаг для достижения этой цели. В то же время НАПК остается на своей позиции, что лишение свободы должно предусматриваться за умышленное указание недостоверных сведений в размере, начиная с 1 млн грн (по принятому закону – с 4,54 млн грн), а ответственность – быть строгой и отвечать принципам равенства всех перед законом", – заявил глава НАПК Александр Новиков.

В НАПК также отметили, что применить нормы закона можно будет только к декларациям за 2021 год. Их чиновники будут подавать в следующем году.