ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за недостоверное декларирование

Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому подать законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный.

После того, как Зеленский подписал указ, законопроект будет внесен в Верховную раду как неотложный
После того, как Зеленский подписал указ, законопроект будет внесен в Верховную раду как неотложный
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации, законопроект будет внесен в Верховную раду как неотложный. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Проект закона предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

В частности, предлагается внести изменения в статью 366–2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации):

  • за умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тыс. прожиточных минимумов предусмотрен штраф от 3 до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (около 3,4–4,54 млн грн) или общественными работами от 150 до 240 часов, либо ограничение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.
  • в случае, если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 2 тыс. прожиточных минимумов предусмотрен штраф от 4 до 5 тыс. необлагаемых минимумов (около 4,54–5,67 млн грн) или общественные работы от 150 до 240 часов, либо ограничение или лишение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Кроме этого, законопроектом предлагается внести изменения в статью 366–3 Уголовного кодекса. Так, за умышленное непредставление декларации предусмотрен штраф от 2,5 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (около 2,8–3,4 млн грн) или общественные работы от 150 до 240 часов или лишение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

На заседании 29 декабря 2020 года СНБО одобрил законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование. Он предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и другие законодательные акты.

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 9 декабря Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект до решения Венецианской комиссии.

Верховная Рада 4 декабря приняла законопроект №4460-д, который вводит наказания за недостоверное декларирование в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше. Он предполагает как административную, так и уголовную ответственность. 24 декабря Зеленский подписал закон.

Теги: Украина, СНБО, доходы, декларация, штраф, уголовный кодекс, Владимир Зеленский, закон, законопроект, президент, декларирование, проверки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бабкин рассказал, как узнал о редкой болезни глаз, и сколько стоит операция в Австрии
Бабкин рассказал, как узнал о редкой болезни глаз, и сколько стоит операция в Австрии
Ведущая "1+1" спустя две недели после заражения коронавирусом сообщила о выздоровлении
Ведущая "1+1" спустя две недели после заражения коронавирусом сообщила о выздоровлении
Актер Лахин из "Ликвидации" умер после заражения коронавирусом
Актер Лахин из "Ликвидации" умер после заражения коронавирусом
Пэрис Хилтон заявила, что приступила к ЭКО
Пэрис Хилтон заявила, что приступила к ЭКО
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
Фреймут показала эксперимент с оттенком волос
Фреймут показала эксперимент с оттенком волос
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Вас могут запомнить как "климатического президента", который увел человечество от края пропасти". ДиКаприо обратился к Байдену с открытым письмом
"Вас могут запомнить как "климатического президента", который увел человечество от края пропасти". ДиКаприо обратился к Байдену с открытым письмом
"Очень залипательное видео". Модель с 15-м размером груди попрыгала перед камерой
"Очень залипательное видео". Модель с 15-м размером груди попрыгала перед камерой
Блондинка Мика Ньютон показала, как выглядела, когда была брюнеткой и рыжеволосой
Блондинка Мика Ньютон показала, как выглядела, когда была брюнеткой и рыжеволосой
Мозговая показала, как выглядела, когда была в идеальной форме, и заявила о желании сбросить вес
Мозговая показала, как выглядела, когда была в идеальной форме, и заявила о желании сбросить вес
"Полететь на Мальдивы и потом год сидеть на "Мивине" тупость". Никитюк показала фото на фоне океана
"Полететь на Мальдивы и потом год сидеть на "Мивине" – тупость". Никитюк показала фото на фоне океана
"Рада видеть вас на своем теле". Иващенко показала тату в виде птиц
"Рада видеть вас на своем теле". Иващенко показала тату в виде птиц
  Никита Ефремов: Я пытался покончить с собой
  Никита Ефремов: Я пытался покончить с собой
"Это будет мой последний пост". Андерсон объявила, что покидает соцсети
"Это будет мой последний пост". Андерсон объявила, что покидает соцсети
Апина, сидя на унитазе, рассказала о страхе перед СБУ и как проникала в Украину "тайными тропами"
Апина, сидя на унитазе, рассказала о страхе перед СБУ и как проникала в Украину "тайными тропами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Любим безумно". Дочь Добкина позировала в объятиях отца
"Любим безумно". Дочь Добкина позировала в объятиях отца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS