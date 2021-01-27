Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за недостоверное декларирование

Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому подать законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный.

После того, как Зеленский подписал указ, законопроект будет внесен в Верховную раду как неотложный Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации, законопроект будет внесен в Верховную раду как неотложный. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Проект закона предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

В частности, предлагается внести изменения в статью 366–2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации):

за умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тыс. прожиточных минимумов предусмотрен штраф от 3 до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (около 3,4–4,54 млн грн) или общественными работами от 150 до 240 часов, либо ограничение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

в случае, если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 2 тыс. прожиточных минимумов предусмотрен штраф от 4 до 5 тыс. необлагаемых минимумов (около 4,54–5,67 млн грн) или общественные работы от 150 до 240 часов, либо ограничение или лишение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Кроме этого, законопроектом предлагается внести изменения в статью 366–3 Уголовного кодекса. Так, за умышленное непредставление декларации предусмотрен штраф от 2,5 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (около 2,8–3,4 млн грн) или общественные работы от 150 до 240 часов или лишение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

На заседании 29 декабря 2020 года СНБО одобрил законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование. Он предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и другие законодательные акты.

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 9 декабря Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект до решения Венецианской комиссии.

Верховная Рада 4 декабря приняла законопроект №4460-д, который вводит наказания за недостоверное декларирование в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше. Он предполагает как административную, так и уголовную ответственность. 24 декабря Зеленский подписал закон.