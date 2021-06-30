Рада учла замечания Зеленского и вернула уголовную ответственность за умышленную неподачу декларации

Президент Украины вернул Раде принятый 3 июня закон со своими предложениями. Центр противодействия коррупции отмечал тогда, что Рада "кастрировала систему электронного декларирования".

"Президент предлагает статью Уголовного кодекса Украины 366-3 скорректировать, предусмотрев наказание в виде лишения свободы на срок не два года, а на один, с учетом требования пропорциональности", – пояснил перед голосованием министр юстиции Украины Денис Малюська.

Он добавил, что вето президента заключается в том, чтобы убрать возможность не декларировать активы, оформленные на родственников, поскольку закон в принятой первой версии оставлял возможность оформить имущество на родственников и ссылаться на то, что они не подали информацию о наличии такого имущества.

Оба предложения поддержал профильный комитет Верховной Рады Украины, добавил Малюська.

Таким образом, умышленное непредоставление декларации будет наказываться штрафом от 2,5 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42,5 тыс. грн до 51 тыс. грн), или общественными работами на срок до 240 часов, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок один год.