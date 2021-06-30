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Рада учла замечания Зеленского и вернула уголовную ответственность за умышленную неподачу декларации

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Венецианская комиссия поддержала инициативу Зеленского
Венецианская комиссия поддержала инициативу Зеленского
Фото: president.gov.ua

Верховная Рада приняла законопроект №4651 о возвращении уголовной ответственности за умышленную неподачу декларации с предложениями президента Украины Владимира Зеленского. За документ проголосовали 315 нардепов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Президент Украины вернул Раде принятый 3 июня закон со своими предложениями. Центр противодействия коррупции отмечал тогда, что Рада "кастрировала систему электронного декларирования".

"Президент предлагает статью Уголовного кодекса Украины 366-3 скорректировать, предусмотрев наказание в виде лишения свободы на срок не два года, а на один, с учетом требования пропорциональности", – пояснил перед голосованием министр юстиции Украины Денис Малюська.

Он добавил, что вето президента заключается в том, чтобы убрать возможность не декларировать активы, оформленные на родственников, поскольку закон в принятой первой версии оставлял возможность оформить имущество на родственников и ссылаться на то, что они не подали информацию о наличии такого имущества.

Оба предложения поддержал профильный комитет Верховной Рады Украины, добавил Малюська.

Таким образом, умышленное непредоставление декларации будет наказываться штрафом от 2,5 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42,5 тыс. грн до 51 тыс. грн), или общественными работами на срок до 240 часов, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок один год.

Контекст:

Конституционный Суд Украины 27 октября 2021 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

4 декабря 2020 года Верховная Рада вернула уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации – депутаты приняли законопроект №4460, который предусматривает штраф и ограничение свободы, но не тюремное заключение.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков говорил, что этот законопроект "не соответствует запросу украинского общества". В НАПК призывали президента ветировать закон, но Зеленский его подписал.

В январе президент издал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об ужесточении ответственности за недостоверное декларирование, и внес законопроект №4651, который предусматривает восстановление тюремного наказания за ложь в декларации, в парламент как неотложный.

Венецианская комиссия в своем заключении от 5 мая поддержала инициативу Зеленского.

Теги: Верховная Рада, уголовный кодекс, Владимир Зеленский, голосование, ограничения, электронное декларирование, Денис Малюська
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