Зеленский назвал катастрофическими наводнения в Западной Европе

Больше всего жертв наводнений зафиксировано в Германии Фото: ЕРА

"Сочувствую родственникам жертв ужасных наводнений в странах Западной Европы, которые унесли жизни более 150 человек. Надеюсь, что последствия этой катастрофы будут ликвидированы как можно скорее, а все пострадавшие получат необходимую помощь", – отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что "Украина в это сложное время остается рядом со своими европейскими друзьями и партнерами".