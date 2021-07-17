Зеленский назвал катастрофическими наводнения в Западной Европе

"Сочувствую родственникам жертв ужасных наводнений в странах Западной Европы, которые унесли жизни более 150 человек. Надеюсь, что последствия этой катастрофы будут ликвидированы как можно скорее, а все пострадавшие получат необходимую помощь", – отметил Зеленский.
Он также подчеркнул, что "Украина в это сложное время остается рядом со своими европейскими друзьями и партнерами".
Ливни, которые шли с 12 июля на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. В полиции считают, что количество жертв непогоды может увеличиться. Помимо этого, не удается установить местоположение 1300 человек, писал Bild 16 июля.
По данным издания, на 17 июля в результате наводнений в ФРГ погибло как минимум 133 человека.
Всего в Западной Европе, по информации AFP, погибли по меньшей мере 165 человек, десятки пропали без вести.