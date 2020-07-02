Правительство Украины просит Раду выделить на борьбу с последствиями наводнений 2 млрд грн

Автором законопроекта с просьбой внести изменения в госбюджет Украины в связи с наводнениями на западе Украины является премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о выделении 2 млрд грн на преодоление последствий наводнений в западных областях Украины. Документ №3776 размещен на сайте парламента.

Автором законопроекта является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Документ уже направлен на рассмотрение парламентских комитетов.

"Проектом закона предусмотрено увеличить на 2 млрд грн объем резервного фонда государственного бюджета с целью обеспечения финансированием мероприятий по нейтрализации негативных последствий июньского наводнения в западных областях Украины и предотвращения возникновения других чрезвычайных ситуаций", – говорится в пояснительной записке к документу.

Представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Василий Мокан отметил в Facebook, что законопроект правительство согласовало 2 июля и сразу же внесло на согласование парламента.

Сильные осадки 22–24 июня вызвали наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. В результате стихии погибло три человека.

25 июня Кабмин выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что государство поможет пострадавшим – восстановит разрушенное или найдет новое жилье, а также выплатит финансовую помощь.

Шмыгаль заявлял, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.

Соединенные Штаты Америки выделили $100 тыс. на борьбу с наводнением, помощь оказали Израиль, Молдова, страны Европейского союза.