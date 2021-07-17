Число жертв наводнения в Германии возросло до 133 человек

Ливни, которые шли с 12 июля на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению Фото: EPA

По меньшей мере 43 человека погибли в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, 90 – в Рейнланд-Пфальц.

Отмечается, что 16 июля резко обострилась ситуация в районе Эрфтштадт-Блессем под Кельном. Власти опасаются многочисленных жертв из-за резкого ухудшения погодных условий.

По информации Bild, в районе Хайнсберг в Наште прорвалась плотина на реке Рур, пострадало около 700 жителей.

Спасатели начали эвакуацию из района Офховен в Вассерберге.