Одесских яхтсменов приговорили в Грузии к четырем годам тюрьмы, МИД призывает освободить их

МИД Украины вызвал временного поверенного Грузии в Украине. "Ему было высказано разочарование решением Батумского городского суда, которое украинская сторона считает несправедливым и не соответствующим духу дружбы и стратегического партнерства Украины и Грузии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство "не вмешивается в процесс судопроизводства в Грузии", но призывает грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины.