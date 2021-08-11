В СБУ Запорожья блокировали создание фейкового органа самоуправления

По данным следствия, несколько местных жителей планировали создать фейковый орган самоуправления для расшатывания обстановки в регионе.

"Для этого они провели фиктивное учредительное собрание и избрали так называемого "уполномоченного обществом". Чтобы привлечь в свои ряды единомышленников, им обещали освобождение от уплаты налогов, а также неподсудность органам судебной власти Украины", – сообщили в СБУ.

Правоохранители обнаружили у злоумышленников печати, компьютерную технику и документальные материалы с доказательствами незаконной деятельности.

Открыто уголовное производство по факту самовольного присвоения властных полномочий или звания должностного лица (ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины).