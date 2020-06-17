Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ задержала мужчину, который призывал к созданию "Одесской народной республики"

В Одессе контрразведчики Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который наладил связи с сепаратистами из ОРДЛО и по их заданию размещал в соцсетях материалы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У одессита были найдены материалы, которые свидетельствуют о деятельности в ущерб государственной безопасности Украины
У одессита были найдены материалы, которые свидетельствуют о деятельности в ущерб государственной безопасности Украины
Фото: ssu.gov.ua

В Одессе контрразведчики Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который призывал жителей Одесской области поддержать "Л/ДНР" и подстрекал к созданию "Одесской народной республики", об этом сообщили в пресс-службе СБУ 17 июня.

"Оперативники спецслужбы установили, что одессит наладил связи с пророссийскими сепаратистами из ОРДЛО и по их заданию размещал на персональных страницах соцсетей деструктивные материалы", – сказано в сообщении.

Правоохранители провели обыски в месте регистрации и проживания злоумышленника. Были найдены материалы, которые свидетельствуют о его деятельности в ущерб государственной безопасности, отметили в СБУ.

Одесситу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Теги: СБУ, Одесса, контрразведка, ОРДЛО, ЛДНР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Любовь к нему безгранична". Руслана познакомила подписчиков со своим лучшим другом
"Любовь к нему безгранична". Руслана познакомила подписчиков со своим лучшим другом
Дочь Джексона записала первый альбом. Премьера через неделю
Дочь Джексона записала первый альбом. Премьера через неделю
Роналду не верит, что его старшему сыну уже 10 лет
Роналду не верит, что его старшему сыну уже 10 лет
Украинская модель Полканова объявила о беременности
Украинская модель Полканова объявила о беременности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS