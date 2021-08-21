Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Шария и Гужвы

В обеих указах речь идет о санкциях против физических и юридических лиц, которые СНБО ввел по предложению Службы безопасности Украины.

Указом №375/2021 санкции на три года введены против Аллы Бондаренко, а также против пророссийского блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий. Кроме этого, под санкции попал ресурс "Шарий.нет".

Указ №376/2021 вводит трехлетние санкции против главреда издания "Страна" Игоря Гужвы, его жены Анны Солнцевой, а также против Любови Лукашиной. Также ограничения введены против ООО "Ласмак", ООО "Маджери", ООО "Смарт медіамережа". которые связаны с Гужвой.

ООО "Ласмак" является учредителем "Страны", информация об этом указана на сайте издания.