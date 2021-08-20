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ПОЛИТИКА

СНБО ввел санкции против Деркача, Шария, Гужвы и Пушилина

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20 августа состоялось очередное заседание СНБО
20 августа состоялось очередное заседание СНБО
Фото: president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании 20 августа ввел персональные санкции. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В этом решении есть представители, которые находятся на оккупированной территории Крыма. Это те судьи, которые судят незаконно граждан Украины. Это генералитет Службы разведки РФ, это СМИ, которые зарегистрированы в Крыму и ОРДЛО" – сказал Данилов.

Он сообщил, что санкции введены против внефракционного нардепа Андрея Деркача и ряда лиц, которые были под санкциями США.

"На сегодняшний день мы предложили ввести санкции в отношении [главреда "Страны"] Гужвы Игоря Анатольевича. В данном списке еще два аффилированных с ним лица, которые занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны. Кроме того, физическое лицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна и непосредственно [блогер] Шарий Анатолий Анатольевич", – сообщил секретарь СНБО.

Он назвал физических лиц и предприятия, которые связаны с Гужвой  Галина Солнцева и Любовь Лукашина, ООО "Ласмак", ООО "Маджери" и ООО "Смарт медиа".

"Относительно перечисленных лиц и предприятий введен полный пакет санкций. Кроме того, дополнительно введены санкции против ["главы ДНР" Дениса] Пушилина, который на сегодняшний день регистрирует медийные ресурсы на оккупированной территории Доненцкой и Луганской областей", – уточнил Данилов.

ООО "Ласмак" является учредителем "Страны", информация об этом указана на сайте издания.

Контекст:

22 июня 2017 года Гужву задержали в Киеве по подозрению в вымогательстве $10 тыс. за неразмещение материалов, компрометирующих нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько. 24 июня Гужву взяли под стражу с альтернативой залога в 544 тыс. грн. 27 июня он вышел из Лукьяновского СИЗО в Киеве, а 31 января 2018 года выехал в Вену1 октября 2018 года Гужва заявил, что австрийские власти предоставили ему политическое убежище.

16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Сам Шарий назвал дело против него "чистой политикой".

Теги: Украина, санкции, СНБО, Игорь Гужва, Андрей Деркач, Анатолий Шарий, ОРДЛО, Алексей Данилов
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