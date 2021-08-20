СНБО ввел санкции против Деркача, Шария, Гужвы и Пушилина

"В этом решении есть представители, которые находятся на оккупированной территории Крыма. Это те судьи, которые судят незаконно граждан Украины. Это генералитет Службы разведки РФ, это СМИ, которые зарегистрированы в Крыму и ОРДЛО" – сказал Данилов.

Он сообщил, что санкции введены против внефракционного нардепа Андрея Деркача и ряда лиц, которые были под санкциями США.

"На сегодняшний день мы предложили ввести санкции в отношении [главреда "Страны"] Гужвы Игоря Анатольевича. В данном списке еще два аффилированных с ним лица, которые занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны. Кроме того, физическое лицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна и непосредственно [блогер] Шарий Анатолий Анатольевич", – сообщил секретарь СНБО.

Он назвал физических лиц и предприятия, которые связаны с Гужвой – Галина Солнцева и Любовь Лукашина, ООО "Ласмак", ООО "Маджери" и ООО "Смарт медиа".

"Относительно перечисленных лиц и предприятий введен полный пакет санкций. Кроме того, дополнительно введены санкции против ["главы ДНР" Дениса] Пушилина, который на сегодняшний день регистрирует медийные ресурсы на оккупированной территории Доненцкой и Луганской областей", – уточнил Данилов.

ООО "Ласмак" является учредителем "Страны", информация об этом указана на сайте издания.