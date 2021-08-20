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ПОЛИТИКА

200 млрд грн на ракетное вооружение, санкции против Шария и Гужвы. Что решили на заседании СНБО

20 августа состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны
20 августа состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны
Фото: president.gov.ua

20 августа состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором рассмотрели восемь вопросов.

На заседании утвердили концепцию национальной системы стойкости

"За 30 лет в Украине не было системы, которая позволяет нам по стандартам НАТО и по мировым стандартам реагировать на угрозы, которые существуют в стране. Этим документом внедряется концепция, которая разрабатывалась в течение почти года",  – сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

На заседании обсудили разработку стратегического оборонного бюллетеня Украины, целью которого является определение основных направлений реализации военной политики Украины, стратегических целей развития сил обороны и ожидаемых результатов их достижения. Об этом сообщил сайт СНБО.

Одним из вопросов, который рассматривали в секретном режиме, была программа развития ракетного вооружения.

"До 2031 года мы должны потратить на эту программу более 200 млрд грн. Мы не можем ждать от наших партнеров, будут или не будут они предоставлять нам то или иное вооружение. Наша задача – создать вооружение собственного производства", – отметил Данилов.

СНБО также обратился к Верховной Раде и Кабмину с просьбой  выделить 960 млн грн для Военно-морских сил Украины.

Совет нацбезопасности ввел новый пакет санкций, они коснутся народного депутата Украины Андрея Деркача и ряда лиц, в отношении которых введены санкции США. Под санкции попал главред "Страны" Игорь Гужва, а также лица и предприятия, аффилированные с ним. Ограничительные меры коснутся также блогера  Анатолия Шария и его медиагруппы.

"Кроме того, дополнительно введены санкции против ["главы ДНР" Дениса] Пушилина, который на сегодняшний день регистрирует медийные ресурсы на оккупированной территории Доненцкой и Луганской областей", – уточнил Данилов.

На заседании СНБО дали поручение Кабмину и ряду правоохранительных органов Украины выяснить обстоятельства, при которых государство потеряло контрольный пакет акций АО "Черкассыгаз". Предприятие решили вернуть в госсобственность.

СНБО также рассмотрел вопрос об угрозах работы авиационной отрасли и поручил Кабмину принять меры для гарантирования безопасного и бесперебойного функционирования авиационной отрасли.

"Необходимость рассмотрения этого вопроса возникла из-за многомиллионной задолженности авиакомпании "Международные авиалинии Украины" перед государственными предприятиями, обеспечивающих функционирование авиационных перелетов", – подчеркнули в пресс-службе Совета нацбезопасности.

Члены СНБО поручили местным администрациям провести аудит объектов, которые подпадают под действие закона об охране культурного наследия. После проведения аудита СНБО рассмотрит вопрос сохранения памятников культуры.

Теги: Украина, памятник, санкции, СНБО, Игорь Гужва, Анатолий Шарий, авиакомпания, Алексей Данилов, заседание
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