СНБО просит выделить 960 млн грн для Военно-морских сил Украины

"У нас есть четкое понимание, как до 2031 года будет развиваться наш флот. На приобретение необходимых сегодня Военно-морским силам технических средств мы просим у Верховной Рады и Кабинета Министров еще дополнительно 960 млн грн. в этом году", – заявил Данилов.

Он также сообщил, что до 2031 года Украина потратит на развитие ракетного вооружения более 200 млрд грн.