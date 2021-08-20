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СНБО просит выделить 960 млн грн для Военно-морских сил Украины

СНБО попросил Раду и Кабмин выделить дополнительное финансирование для ВМС
СНБО попросил Раду и Кабмин выделить дополнительное финансирование для ВМС
Фото: president.gov.ua

Один из вопросов, который 20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел на своем заседании в секретном режиме, касался финансирования Военно-морских сил страны. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас есть четкое понимание, как до 2031 года будет развиваться наш флот. На приобретение необходимых сегодня Военно-морским силам технических средств мы просим у Верховной Рады и Кабинета Министров еще дополнительно 960 млн грн. в этом году", – заявил Данилов.

Он также сообщил, что до 2031 года Украина потратит на развитие ракетного вооружения более 200 млрд грн.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине к 2035 году планируют реализовать большую программу по развитию военно-морского флота. По его словам, в Украине создается инфраструктура для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз, строительство первой, по его словам, уже скоро начнется в Бердянске.

Теги: СНБО, флот, вооружение, оборона, безопасность, финансирование, Алексей Данилов
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