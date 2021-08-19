Зеленский: Есть задача к 2035 году построить в Украине большой флот

Президент подчеркнул, что вопрос Крыма – это также вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережья.

"Мы над этим работаем. Есть задача к 2035-му году построить большой флот. Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года... Мы готовимся к разблокированию черноморского региона. Именно такое задание давалось мной лично и было поддержано нашей армией. Я понимаю, что мы не можем ждать 20 лет, пока у нас появится инфраструктура для полноценного судостроения, поэтому мы начнем строить флот в том числе и в других государствах", – рассказал он.

Президент отметил, что в Украине создается инфраструктура для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз, строительство первой, по его словам, уже скоро начнется в Бердянске.

"В этом масштабном проекте мы рассчитываем на поддержку со стороны Европейского Союза, Великобритании и США. Мы уже получили полную поддержку от Великобритании. Вопрос усиления ВМС Украины является частью нашей скорой встречи с президентом США, и также частью повестки дня Крымской платформы", – отметил он.

На сайте Офиса президента уточняется, что программа развития флота разбита на три этапа. Первый планируют реализовать до 2024 года, второй – до 2030-го, третий, строительство большого флота – до 2035-го.

На вопрос, чувствует ли он себя президентом морской державы, Зеленский выразил уверенность, что общество увидит флот Украины, и тогда он будет себя чувствовать таким президентом.

Он также обратил внимание, что Украина постоянно увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО и Евросоюза в акватории Черного и Азовского морей.

"Это не только вопрос Sea Breeze, теперь это постоянная работа и сотрудничество нашего Министерства обороны с США и с европейскими государствами. Также у нас есть реальные договоренности в этом направлении и с Турцией, и с Великобританией", – рассказал Зеленский.