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Зеленский: Есть задача к 2035 году построить в Украине большой флот

Зеленский уверен, что сможет почувствовать себя президентом морской державы
Зеленский уверен, что сможет почувствовать себя президентом морской державы
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине к 2035 году планируют реализовать большую программу по развитию военно-морского флота (ВМФ). Об этом он сказал в интервью украинским журналистам на острове Змеиный, полный текст которого приводит НВ.

Президент подчеркнул, что вопрос Крыма – это также вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережья.

"Мы над этим работаем. Есть задача к 2035-му году построить большой флот. Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года... Мы готовимся к разблокированию черноморского региона. Именно такое задание давалось мной лично и было поддержано нашей армией. Я понимаю, что мы не можем ждать 20 лет, пока у нас появится инфраструктура для полноценного судостроения, поэтому мы начнем строить флот в том числе и в других государствах", – рассказал он. 

Президент отметил, что в Украине создается инфраструктура для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз, строительство первой, по его словам, уже скоро начнется в Бердянске.

"В этом масштабном проекте мы рассчитываем на поддержку со стороны Европейского Союза, Великобритании и США. Мы уже получили полную поддержку от Великобритании. Вопрос усиления ВМС Украины является частью нашей скорой встречи с президентом США, и также частью повестки дня Крымской платформы", – отметил он. 

На сайте Офиса президента уточняется, что программа развития флота разбита на три этапа. Первый планируют реализовать до 2024 года, второй – до 2030-го, третий, строительство большого флота – до 2035-го. 

На вопрос, чувствует ли он себя президентом морской державы, Зеленский выразил уверенность, что общество увидит флот Украины, и тогда он будет себя чувствовать таким президентом.

Он также обратил внимание, что Украина постоянно увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО и Евросоюза в акватории Черного и Азовского морей.

"Это не только вопрос Sea Breeze, теперь это постоянная работа и сотрудничество нашего Министерства обороны с США и с европейскими государствами. Также у нас есть реальные договоренности в этом направлении и с Турцией, и с Великобританией", – рассказал Зеленский.

Контекст:

В октябре 2020 года Великобритания и Украина договорились о производстве ракетных катеров для ВСУ. Договор предусматривает выделение Британией кредита на 10 лет на сумму до £1,25 млрд ($1,6 млрд), помощь в строительстве двух военных баз и поддержку судостроительных мощностей в Украине. 

Не позже чем в 2022 году Украина с помощью от США и Великобритании получит "москитный флот" с боевыми возможностями, заявлял в июле министр обороны Украины Андрей Таран.

В Турции уже заложен корпус украинского корвета, который должен быть достроен на украинской верфи до конца 2023 года, сообщал в июле Зеленский. Как пишет LIGA.net, в ноябре 2019 года президент заявлял, что  течение девяти лет Военно-морские силы Украины получат четыре корвета проекта 58250 (серия "Володимир Великий").

Теги: НАТО, Великобритания, Черное море, флот, ВМС Украины, Черноморский флот Украины, Sea Breeze, Владимир Зеленский, инфраструктура, корабли, море
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