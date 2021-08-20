СНБО поручил Кабмину обеспечить бесперебойное функционирование авиасообщения в Украине

Риск для авиаотрасли есть из-за роста задолженности перед "Украерорухом" и аэропортом Борисполь, сообщил Данилов Фото: depositphotos.com

"Совет дал протокольное поручение Кабинету Министров Украины в течение месяца принять меры для гарантирования безопасного и бесперебойного функционирования авиационной отрасли путем утверждения плана действий по минимизации рисков", – сказал Данилов.

Он отметил, что это связано с ростом дебиторской задолженности перед госпредприятием "Украерорух" и Международным аэропортом Борисполь, образовавшейся, в частности, в результате невыполнения авиакомпанией МАУ обязательств перед этими предприятиями.

Данилов подчеркнул, что Кабмину отводится месяц.

"Мы должны быть уверены, что та ситуация, которая в свое время была с "АероСвітом", – она у нас не повторится", – сказал секретарь СНБО.