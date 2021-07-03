Авиакомпания МАУ сократила почти треть персонала из-за пандемии COVID-19

"До кризиса у нас было порядка 2600 человек. Сократили более 30% штата, в том числе наиболее опытных и ценных сотрудников. Мы сжались настолько, насколько смогли. Дальнейшие сокращения нецелесообразны, исходя из того флота, который нам надо обслуживать. Нам нужно сохранить компетенции и все технологические процессы на высоком уровне", – объяснил он.

По словам Дыхне, сфера авиаперевозок постепенно выходит из кризиса и с апреля следующего года МАУ планирует расширять штат.

Из-за коронакризиса авиакомпания вынуждена была переориентироваться с регулярных перевозок на обеспечение туристического спроса через чартерные рейсы, отметил президент МАУ.

"Нам пришлось отойти от привычной модели и перейти на нерегулярные перевозки. Мы считаем это временной мерой. Фактически нам пришлось сделать шаг назад. Компания МАУ заключила договоры с несколькими туристическими компаниями и выделяет самолеты для перевозок в рамках их туров", – добавил он.

За первые пять месяцев этого года МАУ в шесть раз увеличила объем чартерных перевозок по сравнению с 2020 годом.

"При этом у нас на 60% меньше регулярных рейсов в сравнении с 2020 годом, а с "доковидным" периодом я даже сравнивать не хочу, это будет всего 20–25%. Мы тогда перевозили по 8 млн пассажиров в год. Ранее мы использовали чартеры для того, чтобы самолеты не простаивали, генерируя убытки, а все-таки летали. У нас это называется "утилизация флота". Сейчас мы вынуждены активно развивать это направление", – заключил Дыхне.