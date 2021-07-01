Авиарейсы из Украины в Анталью восстановлены – МИД

"По информации авиаперевозчика, вопрос получения разрешений на полеты в/из Турции решен. Уже отбыли первые рейсы Анталья – Киев, Анталья – Запорожье. Остальные будут вылетать в соответствии с обновленной полетной программы. Просьба к пассажирам проверять расписание на сайте перевозчика".

* За інформацією авіаперевізника, питання отримання дозволів на польоти до/з Туреччини вирішене. Вже відбули перші рейси Анталія-Київ, Анталія-Запоріжжя. Решта вилітатиме відповідно до оновленої польотної програми. Прохання до * пасажирів перевіряти розклад на сайті перевізника.

Контекст:

Утром 1 июля Международный аэропорт Борисполь сообщил о задержке вылетов рейсов в Турцию, пассажиры информировали и о задержке самолетов, которые должны были лететь в Украину.

В "Международной авиакомпании Украины" объяснили, что задержки обусловлены резким сезонным увеличением количества рейсов, а также возобновлением авиасообщения Турции с РФ – оно повлекло осложнение слотрегулирования. "Авиационный регулятор Турции не смог обеспечить обработку запросов на выполнение полетов заблаговременно", – заявили в МАУ.