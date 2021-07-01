Турция не дает разрешение на посадку рейсов из Борисполя, рейсы задерживаются

Самолеты в Турцию из Борисполя сегодня не могут вылететь Фото: depositphotos.com

Речь идет о пяти рейсах Киев – Анталия. Пассажиров перечисленных пресс-службой рейсов просят ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Отмечается, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые не может повлиять аэропорт. Рейсы перенесены из-за отсутствия разрешения со стороны Турции.

В комментариях одна из пассажирок, Любовь Иванова, сообщает, что рейс из Анталии в Киев также перенесли – сначала с 6.50 на 21.00, а потом на завтра.

Скриншот: Міжнародний аеропорт "Бориспіль" / Facebook

Накануне Турция не выпускала самолеты из аэропорта Миляс-Бодрум, писал "Фокус". Из-за пожара на электростанции в аэропорту было отключено электричество, украинские туристы с двух рейсов застряли там на весь день без света, воды и пищи. Сейчас рейсы из Бодрума уже отправляются, свидетельствует онлайн-табло аэропорта.