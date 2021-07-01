В МАУ заявили, что рейсы в Анталию задержали из-за возобновления авиасообщения Турции с РФ

Утром 1 июля в Международном аэропорту Борисполь сообщили о задержке вылетов рейсов в Турцию.

В пресс-службе МАУ объяснили, что задержки обусловлены резким сезонным увеличением количества рейсов, а также возобновлением авиасообщения Турции с РФ, что повлекло существенное осложнение слотрегулирвания.

Отмечается, что авиаперевозчик и авиационный регулятор Турции "делают все возможное для оперативного восстановления чартерного авиасообщения МАУ с Анталией" в течение дня. Также сообщается о предоставлении необходимой помощи пассажирам задержанных рейсов.

"Все, кто должен был улететь из Киева, Харькова и Львова, обеспечены питанием. Пассажиры, ожидавшие возвращения в Киев из Турции, частично перевезены в гостиницы, обеспечены питанием. Им будет организован трансфер в новое время вылета", - сообщили в МАУ.