Конкурс на должность гендиректора аэропорта Борисполь выиграл руководитель аэропорта в Запорожье

Дубревский руководил аэропортом в Запорожье два года Фото: КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" / Facebook

"По результатам открытого конкурса наблюдательный совет ГП "Международный аэропорт Борисполь" определил Алексея Дубревского победителем конкурса на должность генерального директора", – говорится в сообщении.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков, комментируя решение, отметил, что к новому руководителю аэропорта Борисполь "очень высокие требования" с учетом важности этого объекта.

"Среди первоочередных задач – улучшение сервиса такси при аэропорте, развитие безбарьерности для маломобильных групп населения, создание условий для системного повышения квалификации работников. Также отмечу, что мы должны наконец начать ответственно относиться к размещению рекламы в аэропорту. Здесь формируется первое впечатление о нас как стране. И мы – это не только онлайн-казино", – объяснил глава Мининфраструктуры.

Председатель набсовета аэропорта Борисполь Владимир Жмак подчеркнул, что "среди ключевых приоритетов – расширение карты полетов и выход на украинский рынок новых авиаперевозчиков".