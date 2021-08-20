СНБО принял концепцию национальной системы стойкости

Данилов: Этим документом внедряется концепция, которая разрабатывалась в течение почти года Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"За 30 лет в Украине не было системы, которая позволяет нам по стандартам НАТО и по мировым стандартам реагировать на угрозы, которые существуют в стране. Этим документом внедряется концепция, которая разрабатывалась в течение почти года", – сказал Данилов.

По его словам, в разработке документа принимали участие украинские и иностранные специалисты.

"Концепция позволит нам принимать адекватные решения в случае возникновения критических ситуаций как на местном, региональном, так и на общегосударственном уровне", – уточнил секретарь СНБО.