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ПОЛИТИКА

СНБО принял концепцию национальной системы стойкости

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Данилов: Этим документом внедряется концепция, которая разрабатывалась в течение почти года
Данилов: Этим документом внедряется концепция, которая разрабатывалась в течение почти года
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании 20 августа принял концепцию национальной системы стойкости. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За 30 лет в Украине не было системы, которая позволяет нам по стандартам НАТО и по мировым стандартам реагировать на угрозы, которые существуют в стране. Этим документом внедряется концепция, которая разрабатывалась в течение почти года",  – сказал Данилов.

По его словам, в разработке документа принимали участие украинские и иностранные специалисты.

"Концепция позволит нам принимать адекватные решения в случае возникновения критических ситуаций как на местном, региональном, так и на общегосударственном уровне", – уточнил секретарь СНБО.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Теги: Украина, НАТО, СНБО, угрозы, безопасность, регионы, Алексей Данилов
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