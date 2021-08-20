До 2031 года Украины потратит на ракетное вооружение более 200 млрд грн – Данилов

Данилов: У нас есть специалисты, чтобы мы могли защищать нашу страну Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Были очень пламенные дискуссии. Единственное, что я могу сказать: до 2031 года мы должны потратить на эту программу более 200 млрд грн. Мы не можем ждать от наших партнеров, будут или не будут они предоставлять нам то или иное вооружение. Наша задача – создать вооружение собственного производства", – отметил Данилов.

По его словам, у Украины для этого есть все возможности.

"У нас есть специалисты, чтобы мы могли защищать нашу страну. Именно поэтому был утвержден вопрос, касающийся нашего ракетного вооружения", – подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что в текущем году на это будет выделено 3,3 млрд грн дополнительно.