Активисты передали в СБУ и СНБО заявление и документы о сотрудничестве GlobalMoney с банками РФ и "властью" в ОРДЛО

Даниил Турчин: Если Революция достоинства их ничему не научила, то мы напомнили им недавние уроки Фото: Danil Turchin / Facebook

"Как мы и обещали, сегодня с побратимами из нашей общественной организации "Простите, что живые" приходили в СБУ и СНБО. Требуем запрета в Украине бизнеса семьи Януковича – GlobalMoney. В нашем государстве нет места российским приспешникам и коллаборационистам", – заявил Турчин.

Он добавил, что силовики не хотели принимать документы.

"Мы передали правоохранителям заявление и документы, свидетельствующие о плотном и плодотворном сотрудничество между GlobalMoney и российскими банками и так называемой "властью" в ОРДЛО. Представители СБУ и СНБО не очень хотели принимать у нас заявление, однако под давлением были вынуждены это сделать. Если Революция достоинства их ничему не научила, то мы напомнили им недавние уроки", – подчеркнул ветеран АТО.

Турчин заявил, что не допустит, чтобы в Украине процветал бизнес на войне и чтобы в стране работала "москальская GlobalMoney и ей подобные структуры".

"СНБО будет вынужден осуществлять возложенные на него функции обеспечения безопасности и обороны Украины! В противном случае мы поставим вопрос, работают ли там патриоты?" – резюмировал он.