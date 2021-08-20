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ПОЛИТИКА

Активисты передали в СБУ и СНБО заявление и документы о сотрудничестве GlobalMoney с банками РФ и "властью" в ОРДЛО

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Даниил Турчин: Если Революция достоинства их ничему не научила, то мы напомнили им недавние уроки
Даниил Турчин: Если Революция достоинства их ничему не научила, то мы напомнили им недавние уроки
Фото: Danil Turchin / Facebook

Члены ветеранской организации "Простите, что живые" 20 августа пришли в Службу безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны, чтобы добиться расследования предполагаемого сотрудничества платежной системы GlobalMoney с "банками" на оккупированных территориях Донбасса, а также с российскими финансовыми учреждениями. Об этом глава организации Даниил Турчин написал на своей странице в Facebook и опубликовал заявление и документы, которые активисты передали спецслужбам.

"Как мы и обещали, сегодня с побратимами из нашей общественной организации "Простите, что живые" приходили в СБУ и СНБО. Требуем запрета в Украине бизнеса семьи Януковича – GlobalMoney. В нашем государстве нет места российским приспешникам и коллаборационистам", – заявил Турчин.

Он добавил, что силовики не хотели принимать документы.

"Мы передали правоохранителям заявление и документы, свидетельствующие о плотном и плодотворном сотрудничество между GlobalMoney и российскими банками и так называемой "властью" в ОРДЛО. Представители СБУ и СНБО не очень хотели принимать у нас заявление, однако под давлением были вынуждены это сделать. Если Революция достоинства их ничему не научила, то мы напомнили им недавние уроки", – подчеркнул ветеран АТО.

Турчин заявил, что не допустит, чтобы в Украине процветал бизнес на войне и чтобы в стране работала "москальская GlobalMoney и ей подобные структуры".

"СНБО будет вынужден осуществлять возложенные на него функции обеспечения безопасности и обороны Украины! В противном случае мы поставим вопрос, работают ли там патриоты?" – резюмировал он.

https://www.facebook.com/daniil.turchin/posts/4223180724468025

Контекст:

На прошлой неделе под зданием НБУ и офисом GlobalMoney в Киеве ветераны АТО и ООС из общественной организации "Простите, что живые" провели акцию протеста. Протестующие передали представителю НБУ заявление, в котором были изложены требования по расследованию деятельности платежной системы. Активисты развернули под офисом компании свою палатку, заявив, что акция продлится до выполнения их требований. Об этом писало агентство "РБК-Украина".

19 августа Турчин сообщил, что готовит заявления в СБУ и СНБО.

В GlobalMoney считают акции и публикации в СМИ атакой конкурентов и призывают медиа в ней не участвовать.

Теги: СБУ, СНБО, ветераны, активист, ОРДЛО, ветеран, GlobalMoney
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