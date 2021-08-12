GlobalMoney заявила об информационных атаках

"Мы понимаем, откуда "растут ноги" у этих информационных атак. К сожалению, некоторые участники рынка электронных платежей за более чем 10 лет своего существования так и не научились конкурировать честно. Но то, что уважаемые СМИ становятся участником этих грязных игр, – недопустимо", – сказано в заявлении.

В компании не уточнили, о каких публикациях идет речь.

Авторы релиза опубликовали несколько правил, как обнаружить манипуляции и фейки в новостях.

"Первое – правило первоисточника. Если вы читаете информацию без ссылки на источник, поздравляем, вы на пути к фейку. Второе правило – чем громче слова, тем меньше к ним доверия. Третье – однобокость представления информации. Отсутствует позиция всех сторон? Скорее всего, это манипуляция. На четвертом месте – вопрос авторства: материал без конкретного автора, возможно, является фейковым. Пятое правило – вопрос цели публикации. Задумайтесь – что хочет донести автор (или заказчик) информации до своей аудитории. На шестом – резонный вопрос "кому это выгодно?". Рассмотрите информацию с точки зрения потенциальных выгодополучателей. Если кто-то, кроме общества, от этого может выиграть – возможно, эта информация появилась не просто так. Наконец, если вы видите, что в одной публикации информация повторяется несколько раз – это признак того, что вами, возможно, манипулируют", – говорится в сообщении.

Это не первый случай, когда GlobalMoney заявляет об информационных атаках. В апреле 2021 года агентство УНИАН публиковало заявление компании о применении против нее "черных PR-технологий". В мае из-за распространения неправдивой информации о GlobalMoney Антимонопольный комитет оштрафовал "Айбокс банк".