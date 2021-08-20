"Власть в Киеве далека от реальности". В ОП возмутились отказом Кличко прийти на заседание СНБО

Кличко заявил, что не придет на заседание СНБО из-за поездки в Черниговскую область Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Господин Кличко, иронично скажу, очень креативный и смелый. Так или иначе, в очередной раз видеть комментарии Кличко о "проверке работ" на Подольском мосту чрезвычайно смешно. Как и любые другие его комментарии, касающиеся работы городского хозяйства. Что он там может проверять? Сколько денег "вывели" сегодня под прикрытием этого эпохального проекта?" – заявил Подоляк.

Поездку Кличко в Черниговскую область, на которую мэр сослался, объясняя, почему не успеет на заседание СНБО, советник председателя ОП назвал "отговоркой".

"Отговорка о поездке в Черниговскую область ради мелкого пиарного задания – это только доказательство того, насколько власть в Киеве далека от реальности", – подчеркнул он.

По словам Подоляка, 2,5 часа "более чем достаточно", чтобы вернуться в Киев из Черниговской области. Советник председателя ОП также выразил убеждение, что Кличко как глава КГГА должен быть сегодня в Киеве, "где строительные рейдеры разгромили очередной объект исторического наследия". Речь, вероятно, о снесении исторической усадьбы Барбана на улице Обсерваторной.