Зеленский поручил провести заседание СНБО 20 августа

Заседание состоится в Киеве. Его поручил подготовить президент Украины Владимир Зеленский.
"Все члены СНБО Украины проинформированы о проведении заседания. О времени и месте проведения заседания будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.
Повестку заседания в аппарате СНБО не огласили.
12 августа секретарь совета Алексей Данилов сообщал, что СНБО собирается провести заседание, посвященное вопросу масштабного залеснения страны.
Заседания СНБО, как правило, периодически проходят по пятницам.
Предыдущее заседание прошло в выездном формате в Краматорске Донецкой области. На нем совет рассмотрел ситуацию с "Укрзалізницею".