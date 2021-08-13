Зеленский поручил провести заседание СНБО 20 августа

Заседание состоится в Киеве. Его поручил подготовить президент Украины Владимир Зеленский.

"Все члены СНБО Украины проинформированы о проведении заседания. О времени и месте проведения заседания будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

Повестку заседания в аппарате СНБО не огласили.

12 августа секретарь совета Алексей Данилов сообщал, что СНБО собирается провести заседание, посвященное вопросу масштабного залеснения страны.