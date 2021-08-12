"Зеленский поручил". СНБО намерен провести заседание, посвященное лесам

"Межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов под председательством [...] Данилова рассмотрела в четверг вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное залеснение Украины". По словам Данилова, президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить заседание СНБО Украины по этому важному вопросу", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на сегодняшнем совещании его участники обсуждали также вызовы и угрозы национальной безопасности в экологической сфере и первоочередные меры по их нейтрализации.