После пятничного решения СНБО по "Укрзалізниці", вероятно, поступила команда уничтожить следы работы "бэк-офиса" – СМИ

"Пятничное заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором правительству фактически поручили полностью уволить всю верхушку "Укрзалізниці" и ввести в компании "аварийное управление", больше всего суматохи вызвало в "бэк-офисе" компании. Рассмотрение вопроса о злоупотреблениях на "Укрзалізниці" на выездном заседании Совбеза в пятницу стало громом среди ясного неба для "бэк-офиса" компании. "Бэк-офис" – это неформальный "штаб" самых разных управленцев, которые тем или иным способом "помогают" формальному главе "Укрзалізниці" Ивану Юрику распределять денежные потоки от коррупционных схем", – пишут авторы.

По данным журналистов, в состав "бэк-офиса" входят бывший глава Госгеонедр Дмитрий Кащук, его бывший советник Денис Жегалов, а также Дмитрий Абрамович, который при предыдущем министре инфраструктуры Владиславе Криклие занимал должность первого замминистра, ответственного за "Укрзалізницю".

"Также в работе "бэк-офиса" принимает участие Денис Пугач, которого ранее называли смотрящим в Государственной продовольственно-зерновой корпорации времен Януковича. Некоторое время Пугач был причастен к работе ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод", в частности, курировал схему поставок кабельно-проводниковой продукции, а также обеспечивал подключение сторонних потребителей к электрическим сетям "Укрзалізниці", вероятно, через собственные подконтрольные коммерческие структуры. Также значительное влияние на работу "Укрзалізниці", по данным "РБК-Украина", имеет Игорь Купранец, бывший заместитель председателя Нацполиции, бывший директор департамента защиты экономики", – отмечается в материале.

По информации Delo.ua, для кураторства разных направлений Юрик лично подобрал часть людей еще в свой первый приход в компании в качестве члена набсовета в 2018 году, еще часть – когда был членом правления в 2019-м.

"Некоторые фигуры, как утверждают в кулуарах центрального офиса госпредприятия, были негласно "навязаны" Юрику от западных кредиторов, еще часть – от внутренних бенефициаров, например, окружения [экс-главы МВД Арсена] Авакова. В последние несколько месяцев, с активизацией работы временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования злоупотреблений на "Укрзалізниці", "смотрящие" якобы решили максимально интенсивно "осваивать потоки", как будто предчувствовали скорый кадровый переворот от СНБО и СБУ", – пишут журналисты.

Решение СНБО вызвало в "бэк-офисе" движение, отметили авторы статьи.

"После пятничного решения от руководства "Укрзалізниці" якобы поступила команда начинать уничтожение документальных следов работы "бэк-офиса", в частности, электронной переписки, расписок за выдачу денег из "черной кассы", "логистических журналов" (кому, от кого и с какой регулярностью должны были поставлять "теневой кэш") и других. Однако, судя по имеющейся информации, это уже не имеет никакого значения. Ведь спецслужбы вели негласные следственные действия в отношении "сотрудников" и "руководителей" офиса как минимум в течение последних нескольких месяцев. А все необходимые документы уже давно скопированы и подшиты в личные дела, так как многие из "бэк-офицеров" являются фигурантами уголовных производств", – утверждает издание.

На основании документов СБУ, которые стали базисом для решения СНБО, журналисты делают вывод, что первыми будут вскрыты схемы по госзакупкам, в том числе поставкам запчастей и оборудования, напрямую связанным с безопасностью перевозок. Также встанет вопрос и о кредитах, которые брало руководство "Укрзалізниці", например, по займу от ЕБРР есть данные о переплате более 5 млн долларов.

"Естественно, такая история невозможна без "инсайдера" внутри ЕБРР. Таким инсайдером, судя по материалам СМИ, вполне мог выступать замглавы офиса ЕБРР в Киеве Марк Магалецкий, которого СМИ подозревали в манипуляциях с кредитными деньгами в пользу "правильных" компаний и возможном сговоре с руководящей верхушкой "Укрзалізниці". Поскольку у СБУ сейчас есть фактический карт-бланш на уголовное преследование участников коррупционных схем в госкомпании, ее "смотрящих", "кураторов" и прочих "неформальных руководителей", есть шанс, что и взаимодействие с нечистыми на руку европейскими банкирами также получит официальное подтверждение в рамках уголовного расследования", – отмечает портал.

При этом журналисты считают, что возмещение многомиллиардных убытков будет длительным и затратным процессом "с очень туманными перспективами".