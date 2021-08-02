СНБО обвинил руководство "Укрзалізниці" в доведении компании до дефолта и потребовал немедленно его сменить – СМИ

В документе идет речь о том, что руководство компании не выполняет показатели по капитальным инвестициям и темпам электрификации железной дороги, что вынуждает "Укрзалізницю" закупать дизельное топливо в России. Кроме того, топ-менеджмент недоплачивает персоналу зарплату и допускает неэффективные закупки, говорится в отчете.

"На сегодня ключевой проблемой "Укрзалізниці", которая грозит техническим дефолтом компании и блокирует ее дальнейшее развитие, является наличие кредитного портфеля, который составляет около 35,8 млрд грн, и 19,1 млрд грн кредитов ГП "Донецкая железная дорога", на взыскание которых установлен мораторий", – сообщили журналисты.

В компании собираются ввести временное управление, которое продлится, пока не изберут нового главу правления и не сформируют органы управления.

"Поэтому с целью устранения угроз нацбезопасности, недопущения дальнейшего падения экономических показателей и предотвращения реализации коррупционных рисков на "Укрзалізниці" в СНБО считают целесообразным инициировать перед Кабмином вопрос о немедленном совершении действий по стабилизации работы компании", – пишет издание.