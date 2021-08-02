СНБО обвинил руководство "Укрзалізниці" в доведении компании до дефолта и потребовал немедленно его сменить – СМИ

В документе идет речь о том, что руководство компании не выполняет показатели по капитальным инвестициям и темпам электрификации железной дороги, что вынуждает "Укрзалізницю" закупать дизельное топливо в России. Кроме того, топ-менеджмент недоплачивает персоналу зарплату и допускает неэффективные закупки, говорится в отчете.
"На сегодня ключевой проблемой "Укрзалізниці", которая грозит техническим дефолтом компании и блокирует ее дальнейшее развитие, является наличие кредитного портфеля, который составляет около 35,8 млрд грн, и 19,1 млрд грн кредитов ГП "Донецкая железная дорога", на взыскание которых установлен мораторий", – сообщили журналисты.
В компании собираются ввести временное управление, которое продлится, пока не изберут нового главу правления и не сформируют органы управления.
"Поэтому с целью устранения угроз нацбезопасности, недопущения дальнейшего падения экономических показателей и предотвращения реализации коррупционных рисков на "Укрзалізниці" в СНБО считают целесообразным инициировать перед Кабмином вопрос о немедленном совершении действий по стабилизации работы компании", – пишет издание.
Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел ситуацию в "Укрзалізниці" 30 июля на выездном заседании, которое прошло в Краматорске Донецкой области.
По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало. "Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці". Но это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – начиная с высшего, среднего и до низшего. Потому что это отдельная история", – резюмировал президент, добавив, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.
Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака. Обязанности председателя правления "Укрзалізниці" временно возложены на одного из членов правления компании Ивана Юрика.