"45 миллиардов недоплаченных зарплат". СМИ опубликовали ключевые цифры из доклада СБУ для СНБО по "Укрзалізниці"

30 июля Совет нацбезопасности и обороны поручил Кабмину разобраться в ситуации на "Укрзалізниці". УНИАН отмечает, что также СНБО принял решение рекомендовать правительству ввести в компанию временное руководство.

"Служба безопасности Украины подготовила для совета разгромный отчет о состоянии дел в железнодорожной компании. Согласно документу, основные показатели работы предприятия по всем ключевым направлениям катастрофические. Следующим шагом должны стать новые уголовные производства в отношении нынешнего руководства "Укрзалізниці", – сказано в публикации агентства.

По информации журналистов, решено "форсировать проведение реального, а не фиктивного" конкурса на должность главы и членов правления, смене также подлежит весь состав наблюдательного совета.

"Ключевой посыл спецслужбы – безалаберность и коррумпированность чиновников "Укрзалізниці" ведет к реальным угрозам национальной безопасности из-за рисков для критической инфраструктуры: пассажиры рискуют попасть в аварию на сошедшем с неремонтированных рельс поезде, а грузы могут быть доставлены не вовремя или не доставлены вовсе, если они едут в ржавом, несколько раз отслужившем свое вагоне. Первый блок угроз связан с критическим состоянием материально-технической базы компании. В капитальном ремонте нуждается более 11 тысяч, или 31% от всех путей. Из-за аварийного состояния рельсов в 2021 году показатель схождения поездов вырос на 40% по сравнению с таким же периодом предыдущего года. Особенно опасный прецедент произошел с поездом "Интерсити+" в марте текущего года возле Запорожья, когда с путей сошло шесть из девяти вагонов. Изношен и постоянно сокращается тяговой парк, критическое состояние грузового парка вагонов. Средний уровень износа – 90%, до 2025 года будет списан каждый третий вагон", – пишет УНИАН.

Компания постоянно сокращает парк вагонов, не выполняет планы по их ремонту и замене, в итоге на конец 2020 года стоимость основных фондов компании сократилась на 31 млрд грн, активы обесцениваются примерно на 10 млрд грн в год, план освоения инвестиций недовыполнен на $1,1 млрд, перечислили журналисты.

Также в отчете идет речь об искусственном занижении руководством компании фонда оплаты труда обычным рабочим "Укрзалізниці" на фоне сокращения их количества и формального повышения продуктивности труда, добавили в агентстве.

"За пять последних лет люди в виде надбавок и премий недополучили порядка 44 млрд грн. Из них 8,9 млрд грн недоначислено тем, кто непосредственно задействован в обеспечении перевозок и их безопасности. Фактически эти средства можно смело добавлять к убыткам компании, зафиксированным в отчетах. Ведь если бы предприятие платило персоналу как полагается, то его катастрофическое финансовое состояние было бы видно намного раньше. Но по финансовой части "минус" и без того огромный. Критической является ситуация с обслуживанием долговых обязательств на общую сумму более 36 млрд грн. В текущем году должно быть возвращено порядка 8 млрд грн основного долга. Проблема пока не решена и угрожает дефолтом компании, что может негативно отразиться на экономике всей страны", – подчеркивается в статье.

Авторы сообщили, что в отчете идет речь и о признаках уголовных правонарушений в действиях руководства компании.

"Большинство из них касается госзакупок. Только в течение 2019–2021 годов по материалам органов СБУ по выявленным фактам злоупотреблений сотрудников "Укрзалізниці" зарегистрировано 237 уголовных производств (объявлено 101 подозрение, направлено в суд 35 обвинительных актов, по которым вынесено 20 обвинительных приговоров), общая сумма убытков по которым превышает 1 млрд грн. Как правило, железнодорожники воровали на поставках запчастей сомнительного качества, эксплуатация которых в дальнейшем и приводит к трагическим последствиям, например к схождению поездов с рельс. Кроме того, они также завышают объемы ремонтных работ, закупают эти услуги у сторонних организаций, хотя способны осуществлять их самостоятельно", – сказано в материале.

Эти и еще ряд проблем привели к решению СНБО вмешаться в ситуацию, пишут журналисты.

"Фактически же речь идет о начале масштабной кадровой чистки и карт-бланше на уголовные производства против ключевых фигур компании не только в нынешней, но и в ряде предыдущих каденций. При этом очевидно, что СБУ обладает достаточной доказательной базой, чтобы аргументировать в суде обвинения и против правления, и против набсоветов с баснословными зарплатами, которые молчаливо соглашались с коррупционными злоупотреблениями в компании. Очевидно, что ответственность членов набсовета станет хорошей "встряской" или даже новым вектором для реформы корпоративного управления в госкомпаниях, которую никак не могут завершить в Кабмине", – подытоживают в УНИАН.