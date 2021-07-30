В Полтавской области столкнулись поезд и грузовой трейлер, часть поездов задерживается

Отмечается, что из-за аварии никто не погиб, но дежурная по переезду попала в больницу.

По состоянию на 7.15 было известно о задержке следующих поездов:

№ 85 "Новоалексеевка – Львов" (задержка составляет 3 часа 40 минут);

№ 17 "Харьков – Ужгород" (1 час 40 минут);

№ 10 "Мариуполь – Киев" (1 час 40 минут);

№ 11 "Новоалексеевка – Киев" (1 час 10 минут);

№ 41 "Днепр – Трускавец" (1 час 10 минут).

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