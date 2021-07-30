В Полтавской области столкнулись поезд и грузовой трейлер, часть поездов задерживается

Авария случилась в Решетиловке
Фото: energolife.info
На переезде возле станции Решетиловка (Полтавская область) ночью столкнулись поезд и грузовой трейлер, об этом утром 30 июля сообщает "Укрзалізниця" в Facebook. Движение возле места аварии запустили по парной колее, но некоторые поезда задерживаются.
Отмечается, что из-за аварии никто не погиб, но дежурная по переезду попала в больницу.
По состоянию на 7.15 было известно о задержке следующих поездов:
№ 85 "Новоалексеевка – Львов" (задержка составляет 3 часа 40 минут);
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