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В Полтавской области столкнулись поезд и грузовой трейлер, часть поездов задерживается

Авария случилась в Решетиловке
Авария случилась в Решетиловке
Фото: energolife.info

На переезде возле станции Решетиловка (Полтавская область) ночью столкнулись поезд и грузовой трейлер, об этом утром 30 июля сообщает "Укрзалізниця" в Facebook. Движение возле места аварии запустили по парной колее, но некоторые поезда задерживаются.

Отмечается, что из-за аварии никто не погиб, но дежурная по переезду попала в больницу. 

По состоянию на 7.15 было известно о задержке следующих поездов:

  • № 85 "Новоалексеевка – Львов" (задержка составляет 3 часа 40 минут);
  • № 17 "Харьков – Ужгород" (1 час 40 минут);
  • № 10 "Мариуполь – Киев" (1 час 40 минут);
  • № 11 "Новоалексеевка – Киев" (1 час 10 минут);
  • № 41 "Днепр – Трускавец" (1 час 10 минут).
https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/4515845845115835

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Теги: авария, Укрзалізниця, Полтавская область, поезда, поезд, столкновение
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