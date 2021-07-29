В Польше пассажирский поезд врезался в грузовик и сошел с рельсов, есть пострадавшие

В результате столкновения пострадали восемь человек Фото: PiotrTuzimek / Twitter

Отмечается, что происшествие случилось около 6.30 в селе Колбасково в Западнопомеранском воеводстве. Поезд немецкой компании DB Regio следовал из польского Щецина в немецкий Тантов.

По предварительной информации, сигнализация и светофор на переезде предупреждали о приближении поезда, но грузовик все равно выехал на железнодорожные пути. Поезд врезался в кузов, после чего два вагона сошли с рельсов.

8:00 Ko * baskowo. Na miejscu trwaj * prace zabezpieczaj * ce. Usuni * cie wykolejonych wagonów poci * gu relacji Szczecin-Berlin wymaga uzgodnie * ze stron * niemieck * . pic.twitter.com/URnByjp9rZ — Piotr Tuzimek (@PiotrTuzimek) July 29, 2021

В результате аварии пострадали восемь человек, 39 пассажиров были эвакуированы.