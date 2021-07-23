В Закарпатье столкнулись грузовик и пассажирский поезд, пять человек пострадали. Фоторепортаж
Фото: Укрзалізниця / Telegram
Фото: Укрзалізниця / Telegram
Фото: Укрзалізниця / Telegram
Фото: Укрзалізниця / Telegram
Фото: Укрзалізниця / Telegram
Фото: Укрзалізниця / Telegram
Фото: Укрзалізниця / Telegram
Фото: Укрзалізниця / Telegram
Днем 23 июля у села Рокосово в Закарпатской области столкнулись пассажирский поезд №13 сообщением Киев – Солотвино и грузовой автомобиль Volvo
. На момент аварии в поезде находилось 226 пассажиров, сообщили
в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайный ситуациям. По предварительной информации, пострадали пять человек, троих из них – водителя грузовика и двух пассажирок поезда – госпитализировали. Двое пассажиров получили легкие травмы и от госпитализации отказались. Причины аварии пока не установлены, отметили
в ГУ Нацполиции Закарпатской области.