В Днепропетровской области случилась авария на железной дороге, ряд поездов задерживается

Четыре поезда южного направления отправились на два часа позже из-за аварии на железной дороги вблизи станции Воскобойня Днепропетровской области.

В Днепропетровской области восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов Фото: depositphotos.com

Ночью 6 февраля на железной дороге вблизи станции Воскобойня Днепропетровской области случилась авария. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По предварительной информации, во время движения по маршруту "станция Кривой Рог – станция Нижнеднепровск-Узел" восемь вагонов грузового поезда (состоит из 57 вагонов) сошли с рельсов.

В результате аварии повреждено железнодорожное полотно и электрическую опору, электропитание на аварийном участке отсутствовало, четыре вагона, которые перевозили клинкер, перевернулись.

В 7.10 аварийные бригады восстановили электроснабжение на аварийном участке, в 7.30 было восстановлено движение железнодорожного транспорта по первой колеи. Работы продолжаются.

В "Укрзалізниці" отметили, что из-за аварии некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием: