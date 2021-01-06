ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Отделение пассажирских перевозок позволит улучшить сервис на железной дороге – "Укрзалізниця"

При выделении пассажирской вертикали "Укрзалізниця" сможет проводить тендеры среди общин на организацию социальных перевозок, отметил и. о. члена правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский.

Александр Перцовский: Мы выступаем за заключение публичных договоров на перевозку с местными властями
Александр Перцовский: Мы выступаем за заключение публичных договоров на перевозку с местными властями
Фото: nrcu.gov.ua

Разделение пассажирских и грузовых перевозок "Укрзалізниці" на отдельные бизнес-вертикали позволит привлечь инвестиции в обновление подвижного состава и улучшение сервиса на железной дороге. Об этом сообщил и. о. члена правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский во время пресс-конференции, сообщается на сайте компании.

По его словам, при выделении пассажирской вертикали "Укрзалізниця" сможет проводить тендеры среди общин на организацию социальных перевозок.

"Мы выступаем за заключение публичных договоров на перевозку с местными властями. Тем более что расходы общин будут незначительны – часто меньше земельного налога, который платит "Укрзалізниця" общине. Зато будут четко определены количество пригородных поездов, графики их движения и качество подвижного состава", – рассказал Перцовский.

Он сообщил, что создание отдельной Вокзальной компании позволит также увеличить доходы вокзалов, в частности от совершенствования управления и увеличения поступлений от аренды помещений.

"Мы уже перевели в состав Вокзальной компании 108 крупных вокзалов, на очереди – мелкие. Уже сейчас видим, что эффективно в аренду сдаются лишь 2 тыс. м2 из 50 тыс. м возможных. Дополнительные средства будем инвестировать в ремонты вокзалов, прежде всего таких проблемных, как в Николаеве и других, создание беспрепятственного пространства для людей с инвалидностью и т.д.", – сказал представитель компании.

Глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак сообщал в интервью "Минтрансу", что предприятиме планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожной инфраструктуры 25 млрд гривен.

Экономист Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзалізниця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы "Укрзалізниці" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.

Теги: Укрзалізниця, доходы, перевозки, реформа, инфраструктура, пассажиры, Александр Перцовский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У большинства ассоциируется с опасностями". Комаров рассказал, какую страну покажет в новом сезоне передачи "Мир наизнанку"
"У большинства ассоциируется с опасностями". Комаров рассказал, какую страну покажет в новом сезоне передачи "Мир наизнанку"
Спирс увидела на своем снимке "свет божий"
Спирс увидела на своем снимке "свет божий"
  Что посмотреть на Рождество? Джамала обнародовала подборку полюбившихся мультфильмов из новинок
  Что посмотреть на Рождество? Джамала обнародовала подборку полюбившихся мультфильмов из новинок
"Я офигела". Кудрявцева случайно узнала, что заразилась коронавирусом
"Я офигела". Кудрявцева случайно узнала, что заразилась коронавирусом
Как приготовить кутью. Пошаговый рецепт от украинского кулинарного эксперта
Как приготовить кутью. Пошаговый рецепт от украинского кулинарного эксперта
Филатов показал девятимесячного сына
Филатов показал девятимесячного сына
Свитолина показала, что происходит, когда она позволяет своему парню чуть дольше поиграть в игры
Свитолина показала, что происходит, когда она позволяет своему парню чуть дольше поиграть в игры
59-летний Барак Обама продемонстрировал на Гавайях обнаженный торс. Фото
59-летний Барак Обама продемонстрировал на Гавайях обнаженный торс. Фото
  "Апофеоз смехоямы". Лоза жестко раскритиковал Петросяна, читающего с листа
  "Апофеоз смехоямы". Лоза жестко раскритиковал Петросяна, читающего с листа
В 2021 году в национальном "Вертеп-фесте" примут участие команды из других стран. Где и когда состоится фестиваль
В 2021 году в национальном "Вертеп-фесте" примут участие команды из других стран. Где и когда состоится фестиваль
Певица СолоХа: Мне сообщили о смерти мамы за 15 минут до выхода на сцену
Певица СолоХа: Мне сообщили о смерти мамы за 15 минут до выхода на сцену G
Эмма Стоун ждет первенца – СМИ
Эмма Стоун ждет первенца – СМИ
"Ты кость в моем позвоночнике". Бейонсе показала архивное фото своей мамы
"Ты кость в моем позвоночнике". Бейонсе показала архивное фото своей мамы
"Ты единственный человек, по которому так сильно плакала". Замужняя Санина призналась в любви другому мужчине
"Ты единственный человек, по которому так сильно плакала". Замужняя Санина призналась в любви другому мужчине
"Это мой выход из зоны комфорта". Бальница Шоптенко решила освоить новое танцевальное направление
"Это мой выход из зоны комфорта". Бальница Шоптенко решила освоить новое танцевальное направление
Тарзан оголил грудь и пах
Тарзан оголил грудь и пах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
Ходорковский показал свою жену
Ходорковский показал свою жену
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS