Отделение пассажирских перевозок позволит улучшить сервис на железной дороге – "Укрзалізниця"

При выделении пассажирской вертикали "Укрзалізниця" сможет проводить тендеры среди общин на организацию социальных перевозок, отметил и. о. члена правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский.

Александр Перцовский: Мы выступаем за заключение публичных договоров на перевозку с местными властями Фото: nrcu.gov.ua

Разделение пассажирских и грузовых перевозок "Укрзалізниці" на отдельные бизнес-вертикали позволит привлечь инвестиции в обновление подвижного состава и улучшение сервиса на железной дороге. Об этом сообщил и. о. члена правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский во время пресс-конференции, сообщается на сайте компании.

По его словам, при выделении пассажирской вертикали "Укрзалізниця" сможет проводить тендеры среди общин на организацию социальных перевозок.

"Мы выступаем за заключение публичных договоров на перевозку с местными властями. Тем более что расходы общин будут незначительны – часто меньше земельного налога, который платит "Укрзалізниця" общине. Зато будут четко определены количество пригородных поездов, графики их движения и качество подвижного состава", – рассказал Перцовский.

Он сообщил, что создание отдельной Вокзальной компании позволит также увеличить доходы вокзалов, в частности от совершенствования управления и увеличения поступлений от аренды помещений.

"Мы уже перевели в состав Вокзальной компании 108 крупных вокзалов, на очереди – мелкие. Уже сейчас видим, что эффективно в аренду сдаются лишь 2 тыс. м2 из 50 тыс. м возможных. Дополнительные средства будем инвестировать в ремонты вокзалов, прежде всего таких проблемных, как в Николаеве и других, создание беспрепятственного пространства для людей с инвалидностью и т.д.", – сказал представитель компании.

Глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак сообщал в интервью "Минтрансу", что предприятиме планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожной инфраструктуры 25 млрд гривен.

Экономист Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзалізниця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы "Укрзалізниці" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.