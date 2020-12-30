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Первыми в концессию могут отдать вокзалы Киева и Винницы – Криклий

Правительство Украины хочет привлечь международных инвесторов, которые имеют опыт управления вокзалами. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Криклий: Преимущества получат все стейкхолдеры государство и местные органы власти
Криклий: Преимущества получат все стейкхолдеры – государство и местные органы власти
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

В Министерстве инфраструктуры Украины прошло совещание по оценке рынка в рамках пилотного проекта по передаче в концессию железнодорожных вокзалов Харькова, Днепра, Винницы, Хмельницкого, Николаева, Чопа и Киева. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба министерства.

Мининфраструктуры ожидает сотрудничества с инвесторами, которые заинтересованы в реализации проектов государственно-частного партнерства в Украине.

"Мы ожидаем крупных международных игроков, которые имеют соответствующий опыт по управлению вокзалами и готовы инвестировать. Так же, как и локальных инвесторов. Преимущества получат все стейкхолдеры: государство и местные органы власти – дополнительные рабочие места и налоги, концессионные платежи; "Укрзалізниця" – уменьшение убытков, обновление и развитие инфраструктуры; инвестор – прибыль; потребители – качественно новое публичное пространство, а также новые услуги и дополнительный комфорт", – сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, первыми кандидатами на передачу в концессию стали вокзалы Киева и Винницы, решено подготовить технико-экономическое обоснование концессии пассажирских вокзалов во Львове и Одессе.

Впервые о возможности передачи в концессию вокзала Киев-Пассажирский заявил в январе 2019 года тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Верховная Рада приняла закон о концессиях 3 октября 2019 года. Согласно документу, термином "концессия" определяется форма государственно-частного партнерства, которая заключается в предоставлении прав на создание, строительство, ремонт, техническое переоснащение; управление объектом концессии; предоставление услуг.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 17 октября.

28 сентября 2020 года Мининфраструктуры презентовало пилотный проект концессии железнодорожных вокзалов. Министерство планирует привлечь 3,8 млрд грн инвестиций за счет временной передачи вокзалов в частное управление.

Теги: Украина, Винница, Укрзалізниця, вокзал, Владислав Криклий, Мининфраструктуры, инфраструктура, концессия, пассажиры
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