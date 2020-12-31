В "Укрзалізниці" заявили, что за 11 месяцев 2020 года отремонтировали почти 12 тыс. грузовых вагонов

В следующем году "Укрзалізниця" планирует выделить на обновление, капитальный ремонт и модернизацию подвижного состава, а также строительство инфраструктуры в три раза больше денег по сравнению с 2020 годом, отметили в компании.

"Укрзалізниця" с января по ноябрь этого года обновила 11 903 грузовых вагона, из этого количества 5953 – полувагоны, сообщила пресс-служба компании.

"За указанный период плановыми видами ремонта были также оздоровлены, в частности, 773 платформы, 479 крытых вагонов, 563 цистерны, 1066 зерновозов, 411 цементовозов, 468 хоппер-дозаторов", – сказано в релизе.

В следующем году "Укрзалізниця" планирует выделить на обновление, капитальный ремонт и модернизацию подвижного состава, а также строительство инфраструктуры в три раза больше денег по сравнению с 2020 годом, отметили в компании.

Глава правления Владимир Жмак заявил, что в 2021 году "Укрзалізниця" должна из убыточной компании стать прибыльным бизнесом.