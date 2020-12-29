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"Укрзалізниця" получила 102 млн грн на выплаты сотрудникам из-за карантина

До конца 2021 года около 30 тыс. сотрудников "Укрзалізниці" получат материальную помощь в связи с усилением карантина в январе, сообщил председатель правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак.

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С 8-го по 25 января в Украине будет действовать "карантин зимних каникул"
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" получила 102 млн грн на выплаты материальной помощи сотрудникам в связи с усилением карантина в январе 2021 года. Об этом 29 декабря сообщил председатель правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак.

По его словам, до конца 2021 года помощь должны получить около 30 тыс. сотрудников предприятия.

"Размер компенсации будет определяться пропорционально рабочему времени работника, сокращенному в результате ограничительных мер", – говорится в сообщении.

В компании не сообщают, какие маршруты планируют сократить во время действия карантина в январе.

С 8-го по 25 января в Украине будет действовать "карантин зимних каникул" – жесткие ограничения, схожие с локдауном в марте – мае 2020 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Укрзалізниця, карантин, Владимир Жмак, выплаты, ограничения, работа, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, компенсация, пандемия, коронавирус
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