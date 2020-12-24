"Укразалізниця" рассчитывает на поддержку государства в процессе реформирования компании – глава компании

"Укразалізниця" должна стать компанией с эффективной моделью управления и превратиться в прибыльный бизнес, заявил председатель правления АО "Укразалізниця" Владимир Жмак.

Владимир Жмак: Мы хотим достичь главного – чтобы была личная ответственность, а не коллективная безответственность Фото: uz.gov.ua

"Укразалізниця" рассчитывает на помощь государства в ходе реформирования компании, заявил председатель правления АО "Укразалізниця" Владимир Жмак на пресс-конференции "Трансформация Укразалізниці: на пути к анбандлингу", сообщает пресс-служба предприятия.

Он отметил, что одно из важных достижений – включение в госбюджет на 2021 год расходов на нужды железнодорожной отрасли.

"Впервые за годы независимости в государственном бюджете Украины выделены средства на приобретение пассажирского подвижного состава и на электрификацию отдельных участков железнодорожной инфраструктуры. В то же время эффективность использования этих средств зависит не только от "Укразалізниці", но и от слаженной работы многих органов центральной власти", – подчеркнул Жмак.

По словам руководителя, "Укразалізниця" должна стать компанией с эффективной моделью управления и превратиться в прибыльный бизнес. Тогда она сможет перестать субсидировать пассажирские перевозки за счет тарифов на грузовые и использовать публичные договоры на финансирование пригородных перевозок с органами местной власти.

"Мы хотим достичь главного – чтобы была личная ответственность, а не коллективная безответственность, чтобы каждый менеджер отвечал за свой участок работы. В результате мы получим увеличение объемов перевозок, а следовательно увеличение доходов, а также достигнем самоокупаемости пассажирских перевозок", – сказал Жмак.

Он сообщил, что запланировано сокращение административно-управленческого персонала за счет уменьшения количества уровней управления, но сокращений производственных подразделений и рабочих профессий не планируется.