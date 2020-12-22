Финплан "Укрзалізниці" направлен на обновление подвижного состава, это позитивная тенденция – нардеп

"Укрзалізниця" намерена аккумулировать деньги на обновление подвижного состава за счет внутренних резервов, а не повышения тарифов на перевозки, отметил народный депутат от "Батьківщини", член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.

Константин Бондарев: Планируется закупить новые вагоны, соответственно, уже расходная часть на содержание старых вагонов будет замещена Фото: Kostiantyn Bondariev / Facebook

Финансовый план "Укрзалізниці" предусматривает инвестиции в обновление подвижного состава, что является позитивной тенденцией. Об этом заявил народный депутат от "Батьківщини", член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев в комментарии "ГОРДОН".

"Планируется закупить новые вагоны, соответственно, уже расходная часть на содержание старых вагонов будет замещена", – отметил он.

По словам политика, "Укрзалізниця" намерена аккумулировать средства на обновление подвижного состава не за счет повышения тарифов на перевозки, а за счет внутренних резервов.

"Запланированы средства на покупку новых пассажирских вагонов для "Укрзалізниці" в этом году. Я не помню точную цифру, но она в районе 400 млн грн. Она не сильно большая или выдающаяся, но это шаг вперед. Поэтому декларирование, что не за счет повышения стоимости перевозки, а за счет внутренних ресурсов, – это уже позитивная тенденция", – рассказал Бондарев.

Американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер заявлял, что "Укрзалізницю" нужно реформировать по европейской модели, что будет способствовать дальнейшей интеграции Украины с ЕС.

Экономист Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзалізниця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы "Укрзалізниці" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.

Впервые за 29 лет в принятом Верховной Радой государственном бюджете Украины предусматриваются средства на закупку пассажирских вагонов, сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".